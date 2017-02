Procurorul Negulescu vrea la Parchetul Judecătoriei Câmpina

Procurorul Mircea Negulescu, din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Serviciul Teritorial Ploiești,implicat într-un uriaș scandal după apariția în presă a unei înregistrări în care ar fi vorbit cu soția unui inculpat despre diverse dosare penale și l-ar fi catalogat pe procurorul general al României drept "zdreanță ordinară", vrea să rămână în sistem. Acesta a cerut Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii să își continue activitatea la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, după și-a înaintat demisia din DNA. Scandalul de proporții în care procurorul DNA este implicat a izbucnit marți seară, atunci când postul de televiziune România TV a difuzat mai multe înregistrări audio în care Mircea Negulescu stă de vorbă cu soţia unui afacerist arestat pentru fapte de corupţie, Vlad Constantin, căreia îi dezvăluie date şi amănunte din dosare penale."Adică i-am zis așa: „Măi omule“, i-am zis de față cu ofițerul meu. Am zis: „Uite care e chestia. Vrei să fii liber până în Crăciun? Fă un denunț pe mine, pe ceva, că am făcut ceva, că te-am ajutat în vreun fel, mă înțelegeți?“. Și zic: „Tu ești liber dacă tu faci asta“, pentru că ăștia așa vor să îi determine, e clară treaba. I-am explicat de Manole ăsta. Că am stat și am analizat. „Manole are să vă dea o grămadă de bani. Păi și atunci ca să nu vă dea banii, nu e mai bine dacă stă Vlad în puşcărie?" (...) Ţinta nu e el. E un instrument pe care ăştia vor să îl folosească. (...) Singura problemă e că eu am plecat la DNA și nu poți să iei dosare care nu sunt de competența DNA-ului după tine. Și le-am lăsat și i-am explicat. Zic: „Vlad, tu vezi în mine un dușman în condițiile în care, după ce eu am plecat pe dosarele alea două, dacă procurorii erau de bună credință, își făceau treaba în continuare“. Nu îi chemau pe ăia să îi pună să dea declarații că i-am audiat eu și am făcut presiuni asupra lor și pe urmă s-au dus ambele dosare la Parchetul Înaltei Curți, unde eu am fost cercetat pentru purtare abuzivă", ar fi spus procurorul.

Potrivit înregistrării, acesta ar fi furnizat date şi despre alte persoane implicate în dosar. "L-au înnebunit cu capul, el a făcut într-adevăr o plângere că nu știu ce, cu deputatul, cu Adi Mincu, a lăsat-o la noi. Vezi Doamne, de mine nu a scris, cu Negulescu Mircea, dar se subînțelege. Pe mine nu mă deranjează, că eu o să fac dovada că nu a fost nicio înțelegere, că nu fac așa ceva. Nu am făcut niciodată așa ceva. Eu am arestat jumătate de țară și făceam cu Adi Mincu? (...)", ar fi spus Negulescu. În înregistrare, Negulescu îl jigneşte pe procurorul general al României. "Eu nu am culoare politică. O zdreanţă ordinară. Aia şi cu procurorul general, o altă zdreanţă ordinară. Ăla nu e ultraj", ar fi spus procurorul. Negulescu s-ar referi la Augustin Lazăr, susține România TV.