Procurorul Vasile Balaican, suspectat de corupţie?

22:18:30 / 30 Decembrie 2013

procurorul Balaican Vasile suspectat de coruptie

Bravo DNA Constanta, acum asteptam sa luati si masuri, oare cate dosare manarite mai are procurorul? Cate reclamatii are? Sa raspunda in fata legii toti procurorii corupti care sunt platiti din banii nostrii si ne rad in fata ca nu-i trage nimeni la raspundere. CSM-ul SE FACE CA NU VEDE. Cei de la INSPECTIA JUDICIARA isi primesc salariu degeaba, MAI BINE II DESFIINTEAZA, CHELTUIESC BUGETUL FARA ROST.