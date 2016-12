Prodanca a primit cadou o vilă de un milion de dolari

Cuplul Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf rămâne unul excentric și care nu se complică atunci când vine vorba de cheltuieli. Anul acesta, de Valentine's Day, impresara sportivă a primit de la soţul ei o superbă vilă într-un cartier exclusivist din Las Vegas, în valoare de un milion de dolari. Cei doi au petrecut împreună un weekend romantic în Arabia Saudită, iar Anamaria se întoarce în America să pună casa la punct. Laurenţiu Reghecampf a făcut demersurile pentru a cumpăra vila încă de la începutul anului. Imobilul are 6 camere spaţioase, un apartament pentru oaspeţi, curte cu piscină, iar finisajele sunt de lux. „Eu i-am luat o inimă foarte mare, plină cu bomboane. El mi-a luat o casă în Las Vegas, într-un cartier de milionari”, a declarat, cu naturalețe, Anamaria Prodan. Ea a făcut și câteva… extrasocoteli. „Trebuie să pun mobilă să îl aştept pe iubi cu totul gata. Mai am mici detalii de pus la punct. Pe mobilă şi redecorarea casei am mai cheltuit încă 500.000 de dolari”, a mai spus soția lui Reghecampf.