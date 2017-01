Prodigy îşi va lansa un nou album în 2009

Trupa britanică, reprezentantă de marcă a curentului rave, urmează să îşi lanseze noul album de studio intitulat “Invaders Must Die”, în martie 2009. Este primul material discografic al trupei formate din muzicienii Liam Howlett, Keith Flint şi Maxim, din ultimii cinci ani, cînd a fost lansat “Always Outnumbered, Never Outgunned”. “Invaders Must Die” va fi al cincilea album de studio al trupei Prodigy şi va fi urmat de un turneu de promovare, ce va debuta în aprilie 2009. Surse apropiate membrilor Prodigy au dezvăluit faptul că acest album reprezintă o întoarcere la originile stilului muzical al trupei şi, totodată, o relansare a curentului rave.

Trupa Prodigy a devenit cunoscută în toată lumea datorită unor hituri precum “Firestarter” din 1996, “Breathe” şi “Smack My Bitch Up”. Albumul “The Fat Of The Land”, lansat în 1997, a ajuns pe prima poziţie în clasamentele muzicale din SUA şi Marea Britanie. Trupa a vîndut 16 milioane de albume în lumea întreagă, un record pentru istoria muzicii electronice.