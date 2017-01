Producători de film independenţi din ţară şi străinătate se întîlnesc la Constanţa

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), în colaborare cu Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC) şi Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România, UPFAR-ARGOA, va organiza, în perioada 4-10 septembrie, la Constanţa, prima ediţie a Festivalului Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi din România - IPIFF. Avînd un scop unic în plan naţional, cît şi european, acela de a pune în lumină fenomenul cinematografic din perspectiva oamenilor care stau, tradiţional, în umbra filmului, festivalul tinde să devină principalul loc de întîlnire al producătorilor români şi străini, o modalitate de iniţiere a schimburilor de experienţă între participanţi, precum şi de atragere în România a specialiştilor în domeniu de peste hotare. Ieri, la Arenele Tomis din Constanţa, organizatorii evenimentului au susţinut o conferinţă de presă în cadrul căreia au făcut cunoscute detaliile legate de iniţierea şi materializarea acestui proiect, unic în România şi chiar în plan european. La întîlnirea cu presa au participat directorul Direcţiei de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, Cristian Zgabercea, producătorul festivalului, Dinu Tănase, producătorul executiv al evenimentului, Oana Răsuceanu şi Dan Mihăescu - ofiţer de presă. Organizatorii au anunţat că pregătirile pentru IPIFF s-au desfăşurat în timp record, pe parcursul unei singure luni de zile, iar ediţia de debut a festivalului va fi una naţională.

Evenimentul va fi structurat pe două secţiuni principale, competitivă şi non-competitivă. În cadrul primei secţiuni vor intra în competiţie, pe de o parte, cele mai recente producţii de lung-metraj româneşti, atît avanpremiere naţionale ca “Happy End“, în regia lui Radu Potcoavă şi “Dragoste pierdută“, în regia lui Petre Nastase, cît şi producţii autohtone de succes, apreciate deja în cadrul mai multor festivaluri internaţionale de prestigiu: “Legături bolnăvicioase“ (regia Tudor Giurgiu), “A fost sau n-a fost“ (regia Corneliu Porumboiu), “Cum mi-am petrecut sfîrşitul lumii“ (regia Cătălin Mitulescu). Tot în cadrul aceleiaşi secţiuni dedicate competiţiei vor intra în concurs filme de scurt-metraj, aparţinînd atît genului de ficţiune, precum: “Marilena de la P7“, în regia lui Cristian Nemescu, “Lampa cu căciulă“ - regia Radu Jude, “Iubire de-o noapte“, regia Florin Kevorkian şi altele, cît şi celui documentar: “Evadare din trup“ - Sever Frenţiu, regia Laurenţiu Damian sau “Cîte ceva despre Regina Maria“, semnat Sorin Ilieşiu. În cadrul IPIFF va exista şi o secţiune non-competitivă, Panorama, care va prezenta producţii străine recente de marcă, în avanpremieră naţională. Locaţiile în care vor avea loc proiecţiile din cadrul festivalului sînt: Glendale Cinema Tomis Mall, Cinema Studio şi Arenele Tomis.

“Sîntem singura ţară care are atît de mulţi regizori care îşi produc propriile filme“

“Este un moment bun pentru filmul românesc. 90% dintre producătorii aflaţi în competiţie sînt şi regizorii propriilor filme. Cred că sîntem singura ţară care are atît de mulţi regizori, care îşi produc propriile filme. Această meserie este una de început, la noi. Pînă în '90, exista un singur producător, statul, care îşi producea mai ales filmele lui de propagandă. Acum, iată, este o meserie care se învaţă din mers şi primii care o încearcă cu propriul lor proiect sînt regizorii, precum Cătălin Mitulescu, Tudor Giurgiu, Corneliu Porumboiu şi alţii“, a explicat producătorul festivalului Dinu Tănase. De menţionat este faptul că, o noutate absolută la acest festival o constituie training-ul de producţie de film, care urmează să aibă loc, timp de cinci zile, la Constanţa, cu sprijinul prestigioasei organizaţii britanice New Producers Alliance, care se ocupă de 10 ani cu organizarea de programe de pregătire în materie de producţie pentru tineri cineaşti. Cursul, care urmăreşte toate capitolele producţiei de film, de la dezvoltarea de scenarii şi proiecte, trecerea de la scurt la lungmetraj, finanţare şi programare, pînă la vînzări şi distribuţie, va fi susţinut de o renumită producătoare independentă, Anita Lewton, membră a Comitetului Director al NPA.

În ceea ce priveşte componenţa comisiilor de jurizare, organizatorii au anunţat că, pînă acum, şi-au confirmat prezenţa în cadrul juriului pentru secţiunea competitivă la producţiile de lung-metraj Cristian-Tudor Popescu şi regizorul de teatru Alexandru Tocilescu. Juriul pentru filmele de scurt-metraj va fi compus atît din oameni de presă, cît şi de film, printre care se numără jurnalista Iulia David, de la “Time-Out“ şi Emanuel Lăzărescu, redactor-şef al cunoscutului site cinemagia.ro.

Fonduri pentru festival de 4 miliarde şi jumătate de lei

Bugetul IPIFF se ridică la aprox. patru miliarde şi jumătate de lei, fonduri alocate în principal de Consiliul Judeţean Constanţa, cu sprijinul CNC şi UPFAR. Referitor la premii, va fi decernat Trofeul “Mării Negre“ pentru: cel mai bun film de lung-metraj, cel mai bun film de scurt-metraj ficţiune, scurt-metraj documentar, scurt-metraj animaţie. De asemenea, vor fi acordate şi două premii de excelenţă, primul dintre ele urmînd să fie primit de un mare producător francez de origine română Marin Carmintz, pentru contribuţia la promovarea filmului românesc, iar cea de-a doua distincţie va fi primită de un român din Republica Moldova, Emil Doga, compozitorul muzicii din filmul lui Emil Lotreanu, “Şatra“. Valoarea trofeelor va fi de 3.000 euro la lung-metraj, 2.000 euro la scurt-metraj şi 1.000 euro pentru fiecare premiu de excelenţă. Preţul unui bilet de intrare la festival va fi de 50.000 de lei.

Printre noutăţile de ultimă oră se numără şi faptul că Sergiu Nicolaescu s-a înscris, în ultimul moment, în competiţia pentru lung-metraj, cu filmul “15“, iar secţiunea Panorama va fi completată cu producţia “Păcală se întoarce“. În plus, în cadrul festivalului va exista şi un moment special dedicat memoriei regretatului regizor Cristian Nemescu, care va consta în proiecţia celebrului său film, “Marilena de la P7“, în prezenţa producătoarei Ada Solomon şi a mai multor actori din distribuţie.

De la anul, Festival de Teatru Antic la Constanţa

“Am început să gîndesc acest festival acum trei ani şi am început cu o Gală de Film Românesc la Mamaia, pe care am organizat-o tot împreună cu Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România. Anul trecut, s-a transformat într-un festival general, cu foarte multe secţiuni, care s-ar fi confundat tot timpul cu TIFF, festivalul de la Cluj, avînd aceleaşi scopuri. Din această cauză, experienţa ne-a mutat, uşor, spre producătorul de film, care nu are un festival, nici în România, nici în această parte a Europei şi am spus că, astfel, festivalul se va ancora mai bine pe piaţă, dacă va avea nota lui de unicitate“, a explicat directorul Direcţiei de Cultură din cadrul CJC, Cristian Zgabercea. “Este singurul festival internaţional din Constanţa şi, normal, el va creşte. L-am gîndit ca un festival internaţional fiindcă memoria peliculei este mult mai exactă decît memoria noastră şi ar fi bine ca acest eveniment să-i îndemne pe producători să vină să filmeze cît mai mult în Constanţa“, a mai adăugat Zgabercea. Acesta a mai dezvăluit faptul că, la anul, peisajul festivalurilor pe care le găzduieşte Constanţa va fi completat cu un alt eveniment cultural de anvergură, Festivalul de Teatru Antic.