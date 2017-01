Producătorii americani şi-au ales premianţii

Ghilda producătorilor de peste Ocean a desemnat comedia "Little Miss Sunshine" drept cel mai bun film în cadrul premiilor sale anuale, după ce producţia a concurat pentru această distinctie cu filme precum "Babel", "The Departed", "Dreamgirls" şi "The Queen". Premiile s-au acordat în baza voturilor celor 3.300 de membri ai organizaţiei. Trofeul Darryl F. Zanuck a revenit producătorilor comediei "Little Miss Sunshine", Marc Turtletaub, David T. Friendly, Peter Saraf, Albert Berger şi Ron Yerxa, în cadrul ceremoniei care a avut loc sîmbătă seară. Premiul, care a fost înmînat de Tom Cruise, a fost al doilea acordat vreodată de sindicatul producătorilor americani unei comedii, după "Forrest Gump".

Cu un buget de 12 milioane de dolari, "Little Miss Sunshine" a fost producţia cea mai puţin costisitoare nominalizată în cadrul premiilor. În discursul de acceptare a premiului, Marc Turtletaub a lăudat scenariul şi a spus că scena care l-a determinat să producă filmul a fost cea în care bunicul îşi sfătuieşte nepotul să aibă relaţii sexuale cu multe femei. Victoria comediei "Little Miss Sunshine", un film lansat în timpul verii 2006, care a obţinut venituri de circa 60 de milioane de dolari, este extrem de importantă, în condiţiile în care, pînă acum, cîştigătorul premiilor producătoriilor americani a fost de 11 ori în ultimii 17 ani şi cîştigătorul premiului Cel mai bun film în cadrul premiilor Oscar. "Little Miss Sunshine" nu a fost unul dintre favoriţii, deoarece filme precum "Babel" şi "Dreamgirls" au luat premii Golden Globe pentru Cea mai bună dramă şi Cea mai bună comedie sau musical.

HBO a cîştigat două premii de televiziunii pentru "Elizabeth I" şi "Real Time with Bill Maher", în timp ce serialul "The Office" de la NBC a fost desemnat cel mai bun serial de comedie, "Grey Anatomy" de la ABC obţinînd premiul pentru Cel mai bun serial dramatic şi "60 Minutes" de la CBS fiind premiat la categoria reality/non-fiction pentru al doilea an.

Lista cîştigătorilor premiilor producătorilor americani de anul acesta este următoarea:

Cel mai bun film - "Little Miss Sunshine" (Fox Searchlight)

Cel mai bun film de animaţie - "Cars" (Walt Disney Pictures/Pixar Animation)

Cel mai bun lung-metraj de televiziune: - "Elizabeth I" (HBO)

Cel mai bun serial dramatic pentru televiziune - "Grey's Anatomy"

Cel mai bun serial de comedie de televiziune - "The Office"

Cel mai bun program de varietate de televiziune - "Real Time with Bill Maher"

Cel mai bun program reality/non-fiction de televiziune - "60 Minutes"