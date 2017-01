Producătorii constănţeni vor învăţa cum să primească subvenţii de la Uniunea Europeană

Considerată mai mereu "Cenuşăreasa economiei de tranziţie" din punct de vedere al alocării sumelor necesare dezvoltării propriilor programe, agricultura românească a fost unul din cele mai dificile capitole negociate cu Comisia Europeană la Bruxelles. După ani de-a rîndul în care s-a vorbit doar despre agricultura de subzistenţă, în care producţia era valorificată în gospodăriile româneşti şi, eventual, în tîrguri şi oboare, România are acum misiunea de a pune umărul la revigorarea acestui sector economic. În următorii doi ani Uniunea Europeana va aloca ţării noastre peste patru miliarde de euro, banii fiind distribuiţi în vederea efectuării plăţilor directe, dezvoltare rurală şi fonduri pentru intervenţii pe piaţă. Totodată, agricultorii români vor învăţa despre sistemul cotelor de producţie din Europa, dar şi despre subvenţiile venite de peste hotare. Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Agricole şi Dezvoltare Rurală (DADR) Constanţa, după instruirea personalului specializat cu privire la completarea formularului pentru acordarea sprijinului financiar producătorilor agricoli, începînd de săptămîna viitoare, va fi declanşată o campanie de informare în rîndul tuturor fermierilor din judeţ. Acordarea sprijinului financiar din partea UE, estimat în acest an la 440 de milioane de euro, prin intermediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, se va realiza doar în urma centralizării datelor privind suprafaţa eligibilă de la nivelul întregii ţări. Cererile producătorilor agricoli vor fi verificate atît de reprezentanţii instituţiilor române, cît şi de cei europeni, subvenţia urmînd să fie acordată tuturor proprietarilor de terenuri agricole. Normele în vigoare stabilesc faptul că pentru a obţine sumele aferente fiecărui hectar, fiecare fermier trebuie să protejeze solul împotriva eroziunii prin evitarea fixării vegetaţiei nedorite pe terenurile arabile. "Pînă acum s-a vorbit de o sumă de 50 de euro pentru fiecare hectar de teren, însă această sumă ar putea fi mai mare avînd în vedere că România a prezentat pentru acest an, la subvenţile de venit de suprafaţă, peste 7.300.000 de hectare eligibile. Condiţiile agricole şi de mediu sînt obligatorii pentru toţi utilizatorii de terenuri agricole care solicită sprijin din acest an. Cererile pentru obţinerea subvenţiei trebuie depuse în perioada 1 martie - 15 mai, iar după ce vor primi avizul favorabil din partea comisiilor de specialitate, banii vor fi viraţi direct în conturi bancare", a declarat directorul DADR Constanţa, Gheorghe Albu.

Pe de altă parte, angajaţii instituţiilor din agricultură vor începe săptămîna viitoare să le explice ţăranilor cum pot obţine subvenţiile europene. Astfel, echipe mixte formate din doi reprezentanţi ai DADR, doi din partea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA), dar şi trimişii Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă (OJCA) se vor deplasa în localităţile constănţene pentru a prezenta programul. "Specialiştii noştri vor avea discuţii cu cei din teritoiriu şi le vor arăta oamenilor ce trebuie să facă pentru a intra în posesia sumelor cuvenite. Dacă pînă acum producătorii nu s-au înscris în Registrul Fermelor, pot face acest lucru cînd depun cererea pentru subvenţie", a încheiat Albu.