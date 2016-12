Producătorii de aur au pierdut 169 miliarde de euro din capitalizarea de piaţă

INVESTIŢIILE SE DIVERSIFICĂ Marii producători de aur au pierdut 169 miliarde de dolari din capitalizare, din 2011 şi riscă închiderea unor mine sau oprirea activităţii, după ce declinul cotaţiei metalului preţios din această săptămână, cel mai grav din ultimii 20 de ani, a făcut ca 15% dintre aceştia să devină neprofitabili. Cotaţia aurului a scăzut cu 14% în luna aprilie şi a atins un minim de 1.361,1 dolari uncia, în timp ce costul mediu de producţie este de circa 1.200 dolari uncia. În aceste condiţii, producători mari precum Semafo şi Golden Star Resources din Canada riscă închiderea unor mine sau probleme financiare, dacă preţurile se vor apropia de costurile de producţie. Tanzania, al patrulea mare producător de aur din Africa, a avertizat că o scădere susţinută a preţului aurului ar putea duce la închiderea unor mine. Companiile miniere mai mici, care desfăşoară activităţi de explorare şi dezvoltare, aveau deja probleme financiare înainte de căderea cotaţiilor aurului.

Prăbuşirea cu 9,3% a cotaţiei aurului pe 15 aprilie, cea mai gravă scădere zilnică la bursa din New York din martie 1980, a venit într-un moment foarte prost pentru producătorii de aur. Preţul aurului ar putea coborî în acest an la un minim de 1.000 de dolari uncia. În pofida creşterii din ultimii 12 ani a preţurilor aurului, acţionarii şi-au pierdut încrederea în industria extractoare de aur, din cauza majorării costurilor de producţie şi achiziţiilor nerentabile. Investitorii s-au orientat în schimb către instrumentele financiare garantate în aur şi a căror cotaţie depinde de preţul metalului preţios. Indicele FTSE gold, care include 27 de mari producători, a scăzut cu 58% de când preţul aurului a atins un nivel record pe 6 septembrie 2011. În aceeaşi perioadă, indicele MSCI All Contry World Index, ce include 2.431 de acţiuni la nivel mondial, a urcat cu 22%.

SCĂDERE ABRUBTĂ Apple a pierdut aproape un sfert din valoarea de piaţă de la începutul anului, acţiunile companiei coborând sub 400 de dolari, pentru prima dată din decembrie 2011, pe fondul temerilor privind frânarea vânzărilor companiei pe o piaţă tot mai aglomerată, care se apropie cu paşi repezi de saturaţie. Apple a închis miercuri, la New York, în scădere cu 5,5%, la 402,8 dolari, cea mai redusă cotaţie de închidere de la sfârşitul anului 2011, cu 24% mai scăzută faţă de nivelul de la finalul lui 2012. Acţiunile Apple au atins în cursul şedinţei de tranzacţionare un minim de 398,11 dolari, cel mai redus nivel din decembrie 2011. Apple a atins, în septembrie, preţul record de 705,07 dolari pe acţiune, valoarea de piaţă a compainei depăşind atunci, pentru scurt timp, nivelul de 660 de miliarde de dolari. La finalul şedinţei de miercuri, capitalizarea Apple se cifrează la 378,25 miliarde de dolari.

Producătorul de chip-uri audio Cirrus Logic, care echipează iPhone şi iPad, a anunţat că a acumulat prea multă marfă pe stoc, situaţie care sugerează încetinirea vânzărilor Apple. 91% din vânzările Cirrus Logic merg către Apple. Anterior, grupul taiwanez Hon Hai Precision Industry, care deţine producătorul de electronice Foxconn, a raportat cea mai abruptă scădere a veniturilor din ultimii 13 ani, indicând de asemenea încetinirea vânzărilor de smartphone-uri, tablete şi computere. Foxconn este cel mai mare furnizor al Apple, asamblând o mare parte din modelele iPhone şi iPad. Veniturile Apple au crescut la 156,5 miliarde de dolari anul trecut, de la 24,6 miliarde de dolari în 2007, anul lansării iPhone.

Declinul acţiunilor Apple, care au pierdut aproximativ 40% din valoarea record înregistrată în septembrie anul trecut, este determinat de temerile investitorilor privind perspectivele de dezvoltare şi creştere ale companiei, într-o industrie tot mai aglomerată. IPhone-ul, principala sursă de venituri şi profit a Apple, concurează pe o piaţă care se apropie cu paşi repezi de saturaţie, în timp ce noile produse de succes ale companiei, precum iPad mini, asigură o marjă mai redusă de profit. Directorul general al Apple, Tim Cook, care a preluat conducerea companiei după retragerea lui Steve Jobs, a avertizat anterior investitorii să nu interpreteze informaţii despre situaţii izolate la diverşi furnizori drept indicii privind situaţia financiară a companiei. Unii analişti consideră că acumularea de stocuri semnalată de Cirrus Logic ar putea fi determinată de tranziţia Apple către un nou furnizor sau optarea pentru un produs mai nou din gama Cirrus, fără a înştiinţa din timp compania.

Apple a raportat pentru ultimele trei luni ale anului trecut o creştere de 1% a profitului, cea mai slabă din 2003, la 13,1 miliarde de dolari, în timp ce vânzările au urcat cu 18%, la 54,5 miliarde de dolari. Ambele rezultate au fost sub estimările analiştilor, în principal din cauza cererii sub aşteptări pentru iPhone. Pentru al doilea trimestru fiscal, respectiv perioada ianuarie - martie 2013, analiştii anticipează o scădere cu 18% a profitului net al compainei, la 9,5 miliarde de dolari, primul declin din ultimii zece ani.

AFACERE PROFITABILĂ Operatorul aerian german Lufthansa câştigă anual până la 1,3 milioane de dolari transportând cai care participă la un concurs anual de echitaţie organizat în Brazilia, de moştenitoarea lui Aristotel Onassis. Lufthansa câştigă anual 1,3 mil dolari transportând cai în Brazilia. Athina Onassis de Miranda, principala moştenitoare a magnatului elen Aristotel Onassis, finanţează transferul cailor la Rio de Janeiro, pentru un concurs de echitaţie cu obstacole la a cărui înfiinţare a contribuit şi care îi poartă numele. O dată pe an invită comunitatea la marele eveniment. În total, Lufthansa transportă circa 2.000 de cai pe an, iar afacerea a devenit foarte profitabilă.

Transportarea unui singul cal peste Atlantic poate costa 10.000 de euro, la fel ca tariful pentru un pasager first-class, iar la evenimentul din America de Sud participă până la 100 de cai. Transporturile de animale au o contribuţie de 2% la veniturile din transporturile anuale de mărfuri ale Lufthansa şi sunt mai puţin volatile decât restul, contribuind la stabilizarea profitului. Cursele Frankfurt - Sao Paolo şi Frankfurt - Buenos Aires durează 12 ore şi sunt printre cele mai lungi pentru transporturile de cai. Animalele care călătoresc din Orientul Mijlociu către Americi fac escală în Europa, din cauza distanţei prea mari, în timp ce unele transporturi din Asia optează pentru escală în Occident, datorită serviciilor de calitate. Anual, 24.000 de cai sunt transportaţi pe calea aerului, iar Lufthansa este pe locul al doilea în lume, după Air France-KLM, care transportă circa 12.000, ajutată de aşa-numitul Animal Hotel din Amsterdam.

Athina Onassis s-a mutat în Brazilia, după mariajul său din 2005 cu Alvaro Affonso de Miranda Neto, dublu medaliat olimpic cu bronz la proba hipică de sărituri peste obstacole, iar doi ani mai târziu a organizat concursul de echitaţie. În final, transportul şi cazarea cailor şi a competitorilor sunt finanţate de sponsori, conform practicii aprobate de Federaţia Internaţională a Sporturilor Ecvestre, pentru evenimentele de categoria cinci stele. Athina Onassis, care este o călăreaţă talentată şi soţul ei au câştigat din premii obţinute la competiţii 1,3 milioane de dolari, din 2006.