Producătorii de cartofi, pe cale de dispariţie din cauza... ruşilor

Pe lângă faptul că a destabilizat complet piaţa românească, embargoul impus de Rusia duce şi la reprofilarea producătorilor. Astfel, după ce preţurile la cartofi au scăzut anul trecut cu aproape 36% ca urmare a supraproducţiei la nivel european şi a cantităţilor mari de marfă intrate pe piaţă din ţarile care exportau, în mod normal, în Rusia, producătorii români ai acestor legume vor să cultive altceva... grâu, porumb sau rapiţă. „Anul trecut a fost o producţie foarte mare de cartofi în toată Europa, nu doar în România, şi acest lucru a pus presiune pe preţuri. Un alt motiv al ieftinirii cartofilor este embargoul impus de Rusia producătorilor europeni, care au intrat cu marfa pe alte pieţe, inclusiv pe cea românească”, a declarat Gheorghe Boţoman, preşedintele Federaţiei Naţionale a Cartofului. El a menţionat că, anul trecut, producţia internă de cartofi a depăşit 3,5 milioane de tone, în creştere de la 3,25 milioane de tone cu un an în urmă. Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, preţul cartofilor a scăzut anul trecut cu aproape 36%. "Este cel mai mic preţ din ultimii 20 de ani", a spus Boţoman. Reprezentantul producătorilor a adăugat că fermierii sunt decapitalizaţi, ajungând în multe cazuri să vândă sub costuri. "Dacă vom mai avea câţiva ani ca acesta, vom ajunge să mai vedem cartofi produşi în România doar la Grădina Botanică", crede oficialul federaţiei. Un cultivator de cartofi din România, Romulus Oprea, cu peste 140 ha în Covasna, afirmă că preţul de cost al cartofilor este de 0,52 - 0,55 lei pe kg, iar preţul de vânzare ajunge la 0,35 - 0,38 lei. "Suntem nevoiţi să vindem sub costuri şi probabil că în următorii ani ne vom reprofila şi vom cultiva porumb, grâu sau rapiţă. Nu este mai rentabil, dar este mai sigur", a spus el. Oprea susţine că supermarketurile preferă marfa mai ieftină din import în detrimentul calităţii, iar cantităţile intrate în pieţe sunt vândute fără acte. "Dacă transportul din Europa costă 0,4 bani pe kilogram, cum este posibil să vinzi cu 0,5 bani, fără să mai pună ceva şi intermediarul?", a afirmat producătorul. Producătorii de cartofi cred că singura soluţie pentru a redresa piaţa este reducerea TVA.