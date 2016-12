Producătorii de tutun, „arși“ cu... directiva europeană

Producătorii de ţigări i-au cerut premierului Dacian Cioloş amânarea cu şase luni a termenului de conformare a producţiei la noile prevederi din Directiva tutunului, arătând că, în caz contrar, există riscul blocării pieței.

Reprezentanții industriei tutunului (British American Tobacco, Japan Tobacco International și Philip Morris Romania) i-au transmis vineri o scrisoare premierului și explică faptul că au cerut încă din 2014 transpunerea cât mai rapidă a directivei, dar că acum au nevoie de șase luni pentru conformarea fabricației. De asemenea, ei mai estimează că statul va pierde lunar 230 milioane euro, reprezentând taxe și contribuții, dacă nu se acceptă amânarea cu șase luni a transpunerii directivei, din cauză că nu vor putea nici să producă, dar nici să vândă, iar piața s-ar bloca - „Subliniem, de la bun început, că dorim să ne conformăm prevederilor directivei, a cărei transpunere am solicitat-o oficial, în mod repetat, în ultimul an și jumătate. La fel ca orice altă industrie, avem nevoie, însă, de minimum șase luni pentru adaptarea proceselor de producție. Noile cerințe privesc atât produsul, cât și ambalajele, drept urmare este necesară achiziționarea de noi mașini, utilaje și materiale“. Ce se va întâmpla, totuși, când directiva intră în vigoare? Nu vor mai exista pachete cu formă alungită sau sub formă de ruj, iar avertismentele de sănătate vor ocupa 65% din suprafața pachetului. În 2014, industria tutunului a virat la buget peste 2,7 miliarde euro, fiind al doilea mare contribuabil, după sectorul petrolier. În acest domeniu lucrează aproape 4.000 de angajați, iar circa 60% din producția fabricilor din România este exportată.