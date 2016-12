Producătorii de tutun se tem de noi majorări de accize

Producătorii de tutun se tem de noi majorări de taxe de anul viitor, fie prin creşterea accizelor în avans faţă de calendarul de armonizare, fie prin schimbarea metodologiei de calcul privind cursul de schimb utilizat la determinarea accizei, aşa cum s-a mai întâmplat după ani dominaţi de alegeri. După experienţa de anul trecut, când, din cauză că BCE a publicat la 1 octombrie un curs de schimb mai mic decât cel din octombrie 2012, Guvernul a decis să indexeze cu inflaţia medie cursul din urmă cu doi ani pentru a creşte la peste 4,7 lei/euro rata la care se calculează acciza, cei trei mari producători se tem că va exista şi în acest an o formulă care să conducă la creşterea taxării la tutun. Adrian Popa, corporate regulatory affairs director British American Tobacco (BAT), a arătat că există temerea că statul va urmării maximizarea încasărilor bugetare din industria de profil prin creşterea fiscalităţii, aşa cum s-a întâmplat şi în 2010, după anul electoral 2009, când au fost tot două cicluri de alegeri, pentru Parlamentul european şi pentru Preşedinţie. El a explicat că, de regulă, în ani electorali apar dezechilibre bugetare, iar după alegeri guvernele caută soluţii pentru a creşte încasările şi a acoperi unele goluri. Popa crede că există posibilitatea ca Ministerul Finanţelor să opteze din nou pentru indexarea unui curs de schimb. Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications al JTI Romania, Moldova şi Bulgaria, a explicat că nu există în acest moment niciun indiciu din partea Ministerului Finanţelor privind cursul care va fi utilizat la calculul accizei pentru 2015 şi nici dacă calendarul de armonizare negociat până în 2018 va fi devansat sau nu. Potrivit oficialului JTI, la cum a evoluat cursul şi la ce inflaţie scăzută s-a înregistrat în ultimul an, aplicarea oricărei formule de până în prezent va conduce la un curs de schimb sub nivelul stabilit pentru 2014, de 4,738 lei/euro. În opinia Gildei Lazăr, una dintre variantele pe care Ministerul Finanţelor le-ar putea lua în calcul vizează îngheţarea cursului la nivelul de 4,738 lei/euro şi indexarea pe viitor cu rata inflaţiei. Ea a explicat că sunt state care nu au moneda euro şi calculează accizele direct în monedă locală, indexând permanent cu inflaţia. Preşedintele ANAF, Gelu Ştefan Diaconu, a declarat că în primele opt luni din acest an încasările din accize au depăşit cu 2% programul stabilit, care lua în calcul inclusiv toate influenţele din modificări legislative. Diaconu a arătat că nu ştie cum vor fi calculate accizele în 2015, întrucât ANAF doar pune în practică legislaţia fiscală, atribuţiile privind politica fiscală revenind Ministerului Finanţelor.