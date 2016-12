Producătorii farmaceutici renunţă la investiţii

Producătorii farmaceutici din România spun că vor fi nevoiţi să oprească investiţiile pentru acest an şi să renunţe la produsele care se dovedesc nerentabile, ca urmare a creşterii cu 30% a taxei clawback calculate pentru trimestrul IV al anului trecut, faţă de trimestrul anterior. „Subfinanţarea din sistemul de sănătate a ajuns la un nivel nesustenabil, producătorii de medicamente nu mai pot susţine singuri, prin plata taxei clawback, deficitul de finanţare. Nivelul taxei clawback în trimestrul IV a ajuns la 20% din vânzările producătorilor de medicamente; asta înseamnă că plătim, pe lângă cota unică de 16%, încă 20% din cifra de afaceri. Discutăm despre o supraimpozitare, undeva la 40%”, a declarat preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR), Dragoş Damian. Eleste nemulţumit că bugetul nu a mai fost actualizat din 2012, fiind la nivelul consumului de medicamente din 2011. “În fiecare an, producătorii de medicamente acoperă integral diferenţa dintre bugetul alocat de stat şi consumul în funcţie de nevoia de tratament. Spre exemplu, noi (Terapia Ranbaxy - n.r.) avem 3 milioane de lei în plus la taxa clawback, pe care nu i-am alocat”, a arătat Damian. În acest caz, fabriciile îşi vor opri investiţiile, iar unele chiar şi-ar putea închide porţile.