Producătorii serialului “South Park”, acuzaţi de furtul unui videoclip lansat în 2007

Creatorii şi producătorii serialului “South Park” sunt acuzaţi de furtul unui videoclip lansat în anul 2007, devenit, un an mai târziu, un adevărat fenomen pe internet. Nu este primul incident de acest fel pentru producătorii îndrăgitului serial de televiziune. În urmă cu o lună, Matt Stone şi Trey Parker, creatorii serialului “South Park”, au fost nevoiţi să îşi ceară scuze pentru includerea într-un episod din acest serial a unor secvenţe extrase dintr-o parodie a filmului “Inception” realizată de site-ul CollegeHumor. Producătorii serialului de animaţie, printre care se numără companiile Viacom şi Comedy Central, au fost daţi în judecată pentru un presupus furt al videoclipului “What What (In the But)”, un veritabil fenomen pe internet în 2008, care se află sub protecţia legii drepturilor de autor. Videoclipul a fost produs de Brownmark Films, pe baza unei piese compuse de Samwell. Lansat în 2007, videoclipul a devenit un hit în 2008, după ce a fost postat pe site-ul PerezHilton.com şi a fost difuzat în cadrul emisiunii Best Week Ever, difuzată de postul VH1. Videoclipul a avut peste 33 de milioane de vizualizări pe YouTube. Potrivit editorilor acestui site, este unul dintre cele mai vizualizate videoclipuri muzicale din toate timpurile. În 2008, creatorii serialului “South Park” au difuzat o parodie a acestui videoclip, în cadrul episodului “Canada on Strike”, în care personajul Butters a interpretat rolul muzicianului Samwell.

Vineri, compania Brownmark Films i-a dat în judecată pe producătorii serialului “South Park” la Curtea Districtuală din Wisconsin, acuzându-i că au încălcat legea drepturilor de autor, considerând că “această încălcare este deliberată, intenţionată şi conştientă, desconsiderând şi neţinând deloc seama de drepturile de autor deţinute de Brownmark Films”. Reprezentanţii companiei Brownmark Films au cerut tribunalului să acorde pedeapsa maximă în acest proces. Răspunzând acestor acuzaţii, reprezentanţii companiei de producţie Comedy Central au declarat: “Tribunalele au recunoscut, de-a lungul timpului, în mod constant, faptul că parodia se bucură de o largă protecţie în virtutea Primului Amendament şi a Legii drepturilor de autor. Considerăm că parodia realizată de «South Park» după videoclipul “What What (In the But)” este complet protejată împotriva oricărei acuzaţii de încălcare a drepturilor de autor, în virtutea doctrinei de utilizare corectă şi a Primului Amendament şi intenţionăm să apărăm cu tărie aceste drepturi”. În mod curios, într-un interviu acordat în 2008, fondatorii companiei Brownmark Films, Bobby Ciraldo şi Andrew Swant, au declarat pentru site-ul blogcritics.org că au fost complet surprinşi de “omagiul” adus de serialul “South Park”, precizând cu acea ocazie faptul că le-au trimis lui Trey Parker şi lui Matt Stone un e-mail de mulţumire a doua zi.

“South Park”, care urmăreşte aventurile a patru şcolari într-un oraş imaginar din Colorado, a ironizat deseori personaje religioase, de la începutul apariţiei sale pe micile ecrane, în urmă cu 13 ani. Orice este posibil şi orice este permis serialului care a intrat în Cartea Recordurilor ca producţia cu cele mai multe înjurături, dar şi ca una dintre cele mai nonconformiste şi provocatoare producţii de televiziune.