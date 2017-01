Producătorii, tot la mîna marilor magazine

Chiar dacă a trecut o jumătate de an de la semnarea Codului de Bune Practici între retaileri şi furnizori, producătorii tot nu sînt mulţumiţi de practicile comerciale ale marilor reţele de magazine. \"Sînt impuse în continuare taxa de deschidere de magazin, taxa de listare. Problema este că unii producători trebuie să le plătească pentru că nu au alte canale de distribuţie. După ce s-a extins caracatiţa marilor reţele dinspre periferie spre centru, au dispărut magazinele de proximitate. În plus, nu ne recuperăm banii\", a afirmat preşedintele Patronatului Naţional al Viei şi Vinului (PNVV), Ovidiu Gheorghe. În opinia acestuia, singura soluţie este reprezentată de adoptarea unei legi care să aibă la bază principiile codului. \"Am fost fraieri. Ministerul Agriculturii şi-a făcut imagine cu Codul de Bune Practici, la fel şi Comisia economică din Parlament, care iniţiase un proiect de lege, dar rezultatul este zero. S-a semnat codul şi acum, după zece luni, avem aceeaşi politică, aceleaşi taxe. Apar şi situaţii de genul să constaţi la casă că preţul este altul decît cel afişat. Mai nouă este şi afacerea taxei pe punga biodegradabilă. Plătim aceiaşi bani, aceleaşi taxe\", a afirmat şi preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură (FSIA), Dragoş Frumosu. Producătorii şi retailerii au semnat Codul de Bune Practici pentru comerţul cu produse agroalimentare, iar documentul a intrat în vigoare după ce Consiliul Concurenţei a anunţat că nu încalcă legislaţia specifică. Documentul a fost semnat de reprezentanţii Metro Cash&Carry, Real, Hypermarket, Cora, Selgros Cash&Carry, Carrefour, Auchan şi Kaufland, din partea retailerilor, şi reprezentanţii Romalimenta, Asociaţia Română a Cărnii, Asociaţia Patronală din Industria Laptelui, Patronatul Naţional al Viei şi Vinului, Rompan, Patronatul Român al Cărnii de Porc şi Uniunea Naţională a Crescătorilor de Păsări, din partea patronatelor din industria alimentară.