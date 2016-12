Producătorul ar trebui să-şi vândă singur produsele

Asigurarea unor spaţii speciale pentru ca producătorii să îşi poată vinde produse la preţuri decente este una dintre preocupările noastre actuale, a spus sâmbătă, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, cu prilejul vizitei într-o piaţă volantă. “Este important ca producătorul să îşi poate vinde marfa singur, la preţuri decente, astfel având de câştigat şi el, şi cetăţeanul care cumpără. Am obţinut fonduri în plus la rectificarea bugetară, dar în agricultură banii sunt întotdeauna insuficienţi. Dorim să iniţiem un program de promovare a produselor apicole româneşti în străinătate. La fel şi pentru agricultura eco şi biologică. Facem, însă, eforturi mari să putem duce acest buget până la sfârşitul anului”, a spus Constantin. “Dacă supermarketurile ar accepta calitatea noastră şi dacă am avea mai multe astfel de pieţe (volante, târguri – n.r.), am putea sa scădem şi preţurile. Aşa nu avem totuşi vânzări prea mari şi deci şi preţurile sunt mai mari decât şi-ar dori cetăţeanul”, a declarat un producător. Reabilitarea sistemului de irigaţii a fost una dintre cererile unanime adresate de producători ministrului Agriculturii, dar şi un program susţinut de promovare a produselor româneşti.