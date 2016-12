Producătorul de film Harvey Weinstein, anchetat pentru agresiune sexuală

Harvey Weinstein, unul dintre cei mai influenţi producători de film din industria cinematografică americană, este cercetat de poliţia new-yorkeză pentru o presupusă agresiune sexuală comisă asupra unei tinere de 22 de ani. Celebrul producător, în vârstă de 63 de ani, este anchetat după ce tânăra al cărei nume nu a fost dezvăluit, care este de origine italiană şi lucrează ca model profesionist, l-a acuzat că a atins-o în zona sânilor şi a coapselor, în biroul său de la Tribeca Film Center din Manhattan, vineri. ”A întrebat-o dacă sânii ei sunt adevăraţi, înainte de a-i atinge. Ea i-a cerut să se oprească, dar el i-a pus mâna pe coapse, pe deasupra fustei, după care i-a cerut un sărut, dar ea l-a refuzat”, a dezvăluit o sursă pentru ”New York Daily News”. Imediat după aceea, tânara a părăsit clădirea aflată pe Greenwich Street şi s-a dus în mare grabă la Secţia 1 de Poliţie din New York, pentru a depune o plângere oficială împotriva lui Harvey Weinstein.

O sursă din compania de producţie cinematografică The Weinstein Company, pe care Harvey Weinstein a înfiinţat-o împreună cu fratele său, a spus pentru ”New York Post” că ”acele acuzaţii nu reprezintă altceva decât o încercare de şantaj” şi că Harvey Weinstein, fostul CEO al studiourilor Miramax, nu a făcut nimic greşit. Cyrus Vance, procurorul din districtul Manhattan, nu a luat deocamdată nicio decizie în ceea ce priveşte o eventuală punere oficială sub acuzare a lui Harvey Weinstein. Renumitul producător de film este căsătorit cu creatoarea de modă Georgia Chapman, care este cu 25 de ani mai tânără decât el. Cei doi au împreună o fiică, India, în vârstă de 4 ani, şi un fiu, Dashiell, în vârstă de 2 ani. Harvey Weinstein are alte trei fiice - Lily, în vârstă de 18 ani, Emma, în vârstă de 16 ani, şi Ruth, în vârstă de 13 ani - cu prima lui soţie, Eve Chilton, cu care a fost căsătorit în perioada 1987 - 2004.

Fraţii Bob şi Harvey Weinstein au înfiinţat, în 1979, compania de producţie cinematografică Miramax, pe care au vândut-o apoi studiourilor Disney, în 1993, dar au păstrat controlul asupra societăţii până în 2005, când au creat The Weinstein Company (TWC). Harvey Weinstein, care a fost, de-a lungul anilor, producător sau producător executiv al unui număr impresionant de filme recompensate cu Oscar, a primit în 2012 Legiunea de Onoare, una dintre cele mai înalte distincţii civile din Franţa.