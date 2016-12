Producătorul Harvey Weinstein va primi Legiunea de Onoare

Producătorul de film Harvey Weinstein, co-preşedinte al companiei de producţie cinematografică The Weinstein Company, care a produs filmul „L`Artiste / Artistul”, marele câştigător la gala premiilor Oscar 2012, va fi recompensat cu Legiunea de Onoare, una dintre cele mai înalte distincţii civile din Franţa, după ce a fost nominalizat de preşedintele francez Nicolas Sarkozy. Harvey Weinstein va primi Legiunea de Onoare în grad de Cavaler, în cadrul unei ceremonii ce va avea loc la Paris în decursul acestui an. În urmă cu câteva zile, renumitul producător american l-a atacat în mod public pe politicianul francez Jean-Marie Le Pen, criticând aspru comentariile acestuia referitoare la filmul „Les Intouchables”, produs de The Weinstein Company. Harvey Weinstein a spus că declaraţiile făcute de Le Pen, fostul preşedinte al partidului de extremă dreaptă Frontul Naţional, despre filmul „Les Intouchables”, al cărui subiect tratează subiectul imigraţiei, sunt „dezgustătoare şi pline de bigotism”.

Deşi producătorul american aflase în urmă cu câteva luni că va primi această distincţie, el i-a cerut preşedintelui francez să nu facă publică informaţia, pentru a nu genera un conflict de interese la Hollywood, întrucât filmul „L`Artiste / Artistul” era implicat în cursa pentru Oscaruri, decernate de Academia de film americană. Într-o declaraţie de presă, Harvey Weinstein afirmă că se simte onorat de această distincţie şi a ţinut să aducă un omagiu unora dintre cei mai renumiţi regizori francezi de film, precum François Truffaut şi Jean Renoir. Printre personalităţile de la Hollywood care au fost recompensate în trecut cu Legiunea de Onoare se numără câteva figuri de legendă din industria cinematografică, precum Charlie Chaplin, Marlene Dietrich, Clint Eastwood, Robert De Niro sau Steven Spielberg.