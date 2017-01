Producţia auto a Chinei, în trombă

Producţia de automobile realizate în China va depăşi şapte milioane de unităţi, în acest an şi va atinge opt-zece milioane pînă în anul 2010. Principalii constructori auto chinezi, respectiv SAIC Motor, Dongfeng Motor Corp şi First Automobile Works urmăresc producerea a peste un milion de vehicule în acest an. Pentru anul 2007, volumul producţiei este estimat la opt milioane de vehicule, iar în perioada 2006-2007, creşterea industriei auto se va plasa la peste 10%.

Producţia auto din China a atins 5,28 milioane unităţi în perioada ianuarie-septembrie, în creştere cu 25,74% faţă de primele nouă luni ale anului 2005. China a produs, în anul 2005, circa 5,7 milioane de vehicule, în creştere cu 9% faţă de anul precedent, situîndu-se pe locul doi în Asia, după Japonia, unde volumul producţiei s-a plasat la 10,8 milioane unităţi. Spre comparaţie, producţia din Statele Unite a fost de 11,98 milioane vehicule, în anul 2005, 5,75 milioane în Germania, 3,54 milioane în Franţa, 1,03 milioane unităţi în Italia.