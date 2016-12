Producţia de grâu şi porumb, dublă

Agricultura românească are multe de spus, chiar dacă suntem în stadiul în care învăţăm şi redescoperim munca pământului. Mai avem mult drum de parcurs până vom redeveni „Grânarul Europei”, aşa cum era cunoscută România înainte de Revoluţie. Specialiştii aduc însă veşti bune: suntem pe drumul cel bun. În acest an, se estimează că producţia de grâu şi porumb ar putea fi dublă faţă de 2012. Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Achim Irimescu, consideră că recolta de grâu şi porumb ar putea atinge circa 18-19 milioane de tone, ceea ce ar reprezenta, pentru specialişti, un an foarte bun în Agricultură. „Până nu vedem producţia în hambare, nu putem vorbi, însă, decât de estimări şi de speranţe”, a precizat Irimescu. El consideră că sectorul zootehnic, ca şi producţia primară, trebuie încurajat, iar cerealele să fie utilizate eficient. „În 2011 am fost al cincilea exportator european de cereale. Nu sunt foarte încântat de această ipostază”, a spus Irimescu. Agricultorii români au anunţat că pierderile înregistrate anul trecut din cauza secetei la producţia de cereale, din România, s-au ridicat între 2,5 - 3 miliarde de euro, producţiile medii la hectar fiind în scădere cu 50%, la floarea soarelui, şi cu 80%, la porumb, faţă de 2011. Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), în 2011, România a obţinut o producţie de porumb de 11,6 milioane tone, pe o suprafaţă de 2,613 milioane hectare, situându-se pe primul loc din UE, ca suprafaţă cultivată, şi pe locul doi la producţie, după Franţa. Anul trecut, producţia totală de porumb s-a situat la numai 5,473 milioane tone. În ceea ce priveşte recolta de grâu, dacă în 2011 s-au obţinut peste 7,103 milioane de tone, de pe 1,928 milioane hectare cultivate, deşi în piaţă se vorbea de o producţie mult mai mare, dar nedeclarată, anul trecut a atins în jur de 4,99 milioane de tone, sub media ultimilor trei ani, de 5,3 milioane tone. Nu de mult, directorul Direcţiei pentru Agricultură Constanţa, Boris Parpală, spunea că 2013 va fi un an bun în Agricultură şi pentru judeţul nostru, nefiind prognozate condiţii meteo neprielnice culturilor.