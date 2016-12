Producția de petrol a Rusiei a crescut cu 0.8% față de 2014

Volumul producției de petrol a Rusiei va depăși în acest an nivelul din 2014 cu 0,8%, potrivit estimărilor din bugetul federal publicate pe site-ul Dumei de Stat, camera inferioară a Parlamentului de la Moscova, relatează Sputnik.Guvernul rus anticipează că producția de petrol va atinge la sfârșitul acestui an circa 531 de milioane de tone, iar producția de gaze 626 de miliarde de metri cubi.Exporturile de petrol din acest an sunt estimate la 237 de tone, iar cele de gaze naturale la 170 de miliarde de metri cubi.Pentru 2016, Guvernul de la Moscova prognozează că exporturile de petrol vor depăși 233 de milioane de tone, în timp ce livrările de gaze naturale vor atinge 175 de miliarde de metri cubi.