Producţia industrială în UE în scădere

Producţia industrială a scăzut cu 0,3% în UE şi în zona euro, în luna noiembrie comparativ cu luna precedentă, arată datele publicate luni de Oficiul European de Statistică (Eurostat). Producţia industrială a crescut în şapte state membre şi a scăzut în 14 ţări membre. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Slovenia (minus 4%), Portugalia (minus 3,4%) şi Spania (minus 2,5%), iar cele mai mari creşteri în Estonia (4,7%), Letonia şi Olanda (ambele cu 1%). În România, producţia industrială a scăzut în noiembrie cu 0,8%, după un declin de 0,3% în octombrie. În ritm anual, noiembrie 2012 comparativ cu noiembrie 2011, producţia industrială a scăzut cu 3,7% în zona euro şi cu 3,3% în UE.

Economia SUA a crescut în schimb cu 2,5% în 2012 şi va creşte cu 3,5% în 2013, a afirmat Charles Evans, preşedintele Rezervei Federale (Fed) din Chicago. Se estimează că rata şomajului va ajunge anul acesta la 7,4% dar va scădea la 7% anul viitor. Dacă timp de şase luni va fi creat un milion de locuri de muncă, va fi o îmbunătăţire substanţială a situaţiei de pe piaţa muncii, dar aducerea ratei şomajului sub nivelul cheie de 6,5% va dura probabil mai mult, probabil până la mijlocul lui 2015. Acesta a adăugat că decizia rezervei Federale din 2012 de a lega politica monetară de condiţiile economice specifice ar trebui să ajute la redresarea inflaţiei fără a lăsa inflaţia să scape de sub control. De asemenea, factorii de decizie de la Fed au promis că vor continua să menţină dobânda de referinţă la un nivel apropiat de zero până când rata şomajului va coborî sub 6,5%. În luna noiembrie rata şomajului în SUA a scăzut până la 7,7% de la 7,9% în luna octombrie.