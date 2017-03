Producții promovate la CinemaCon din Las Vegas

Studiourile Warner Bros. au prezentat "Wonder Woman", "Blade Runner 2049", "Dunkirk" și alte viitoare producții la CinemaCon, o convenție de film de patru zile care se desfășoară în Las Vegas, relatează Reuters și Variety. Actorul nominalizat la Oscar Ryan Gosling, star al sequel-ului filmului cult din 1982 "Blade Runner", a apărut miercuri la eveniment alături de alte staruri. "Mă simt atât de norocos să fiu implicat în acest film pentru că producția originală a fost foarte importantă, a avut un mare impact asupra mea și asupra cinematografiei în general", a spus actorul despre filmul prezentat de Warner Bros. și Sony Pictures și care urmează să fie lansat în cursul acestui an.

Alte filme prezentate au fost adaptarea pentru marele ecran a seriei de cărți desenate "'Wonder Woman", cu actrița israeliană Gal Gadot în rolul principal, și filmul "King Arthur: Legend of the Sword" regizat de Guy Ritchie. Un moment care a reținut atenția la CinemaCon a fost și prezentarea unui fragment din "Dunkirk", filmul despre un moment crucial al celui de Al Doilea Război Mondial al lui Christopher Nolan, relatează Variety. "Este o poveste care trebuie să vă facă să vă simțiți ca și cum ați fi acolo", a spus Nolan la prezentarea Warner Bros. "Am vrut să spun povestea în modul cel mai visceral posibil", a mai spus el despre filmul căruia i-a scris și scenariul. "Dunkirk" va fi lansat în cinematografe la 21 iulie. Regizorul, care mai are în portofoliu titluri precum "Inception", "Interstellar" și trilogia Dark Knight, le-a spus celor prezenți că sunt o parte esențială a succesului lui "Dunkirk". Mai mulți participanți la convenție au declarat de altfel că fragmentul din "Dunkirk" a fost cel mai bun prezentat.

Din distribuția filmului fac parte Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Fionn Whitehead, Aneurin Barnard și Harry Styles. Studiourile de la Hollywood își promovează lansările din anul în curs la convenția din Las Vegas încă din 2011.