Producţiile vegetale din 2012, mai mici cu 2-3%

Producţiile vegetale din 2012 vor fi mai mici cu 2-3% faţă de 2011 din cauza secetei înregistrate în toamna anului trecut, deşi ploile căzute în luna mai au salvat aproape toate culturile agricole din acest an, consideră preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură - Agrostar, Niculae Ştefan. „Nu cred că vom avea producţiile anului 2011 pentru că, din păcate, am avut o toamnă secetoasă şi agricultorii au pierdut mulţi bani la cultura de rapiţă, care a fost distrusă în proporţie de 80%. Ploile din mai ne-au salvat însă foarte mult, au fost bune pentru toate culturile, chiar dacă pe ici pe colo au mai fost probleme. Cred că o să avem producţii bunicele în 2012, cel puţin la cultura grâului şi orzului, deşi suntem încă la mâna Domnului, pentru că acum avem nevoie de soare. La porumb şi floarea soarelui vor fi producţii foarte bune, iar per total, cred că producţiile vegetale vor fi mai mici cu 2-3% faţă de anul trecut”, a declarat, ieri, preşedintele Agrostar. Acesta a precizat că nu trebuie neglijat fenomenul de diminuare a suprafeţelor cultivate, pe care Ministerul Agriculturii ar trebui să-l analizeze cât mai rapid şi să ia măsuri pentru comasarea şi cadastrarea terenurilor agricole. În ceea ce priveşte structura culturilor în România, şeful Agrostar consideră că aceasta nu se poate schimba în viitor decât prin politici agricole. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, suprafaţa totală însămânţată cu culturi de primăvară era de 5,24 milioane hectare la 6 iunie 2012, ceea ce reprezintă aproape 90% din suprafaţa programată pentru 2012, de 5,88 milioane hectare. Porumbul ocupă cea mai mare suprafaţă din culturile însămânţate în primăvară, respectiv 2,67 milioane hectare, floarea soarelui - 1,09 milioane ha, iar grâul de primăvară a fost însămânţat pe 72,6% din suprafaţa estimată de 13.982 ha. De asemenea, din suprafaţa totală însămânţată în toamna anului trecut cu grâu, secară, orz, orzoaică şi rapiţă au mai rămas în cultură circa 2,22 milioane hectare, din care cu grâu circa 1,9 milioane hectare. (A.G.)