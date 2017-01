Productivitatea muncii în România, la jumătatea celei din statele europene

Pentru fiecare leu investit într-un angajat, o companie a avut, în 2008, un cîştig de 9%. Este mai puţin decît în 2007, spune asistent managerul PricewatterhouseCoopers (PwC), Oana Munteanu. În restul ţărilor din regiune, adaugă ea, productivitatea muncii este dublă. Mai mult, România are cea mai mare rată de fluctuaţie a personalului în Europa Centrală şi de Est, respectiv de 12%. În faţa crizei financiare, marile companii au îngheţat recrutările, au amînat trainingurile, iar toată atenţia se îndreaptă spre managementul costurilor. \"Procentul cu care au crescut salariile în 2007 şi în 2008 a fost record pentru toată Europa. Toate companiile şi-au crescut foarte mult numărul de angajaţi, costurile salariale au crescut foarte mult. Avem o metodologie care focusează productivitatea pe investiţia care se face în factorul uman. De aceea o calculăm ca venituri minus costuri nesalariale supra tot ce înseamnă costuri salariale. Anul trecut, din studiul pe care l-am realizat noi, care cuprinde 60 de companii din România, cifra a ieşit 1.09. Pentru fiecare unitate monetară investită în angajaţi, avem un plus de 09 peste această investiţie. În Europa Centrală şi de Est, procentul a fost mai mare şi relativ constant în ultimii ani. Ei au trecut prin această situaţie cu cîţiva ani în urmă, cifra este 1,18. Dublu! Dacă la noi e 9%, la ei este de 18%, deci se apropie de Europa de Vest\", a declarat Munteanu. România are cea mai mare fluctuaţie de personal din regiune, spune specialistul PwC.