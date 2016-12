Produs nou de creditare în lei la Raiffeisen

Raiffeisen Banca pentru Locuinţe (BpL) a lansat în această lună un nou produs de economisire-creditare, cu o dobândă fixă de 4,5% pe an la creditele în lei. Pentru accesarea noului produs, clienţii băncii trebuie să economisească 40% din suma contractată, primind, la economiile realizate într-un an, prima de stat de 25%, în limita a 250 de euro pe an, şi o dobândă de 1,5% oferită de bancă, iar restul de 60% din suma contractată reprezintă creditul, se arată într-un comunicat al Raiffeisen BpL. „Putem spune că ne aliniem în sfârşit la dobânzile aplicate în UE. Scopul nostru principal a fost dintotdeauna de a avea în ofertă produse accesibile pentru toţi clienţii. De aceea, prin micşorarea sumei minime de economisire, am venit în ajutorul persoanelor care vor să beneficieze de credite cu dobânzi foarte mici, mult mai rapid. În plus, ne bucurăm să anunţăm că dobânda fixă de 4,5% oferită de RBL la creditele în lei este una dintre cele mai mici dobânzi de pe piaţa bancară românească“ a declarat Andrei Stamatian, preşedinte Raiffeisen BpL. Finanţările acordate de Raiffeisen Banca pentru Locuinţe sunt folosite atât pentru renovare, modernizare, extindere, construcţie sau cumpărare de locuinţe, cât şi pentru refinanţarea altor credite ipotecare/imobiliare, contractate de la alte bănci.