Produse naturale 100%!

PRODUSE NATURALE Printre prezenţele nelipsite de la Pavilionul Expoziţional din staţiunea Mamaia, unde are loc “Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului Dobrogean”, se numără şi magiunul de Topoloveni, singurul produs alimentar din România care are protecţie naţională. Reprezentantul firmei care produce magiunul, Diana Stanciulov, spune că, faţă de alţi ani, la această ediţie a târgului a venit cu o gamă largă de dulceţuri: cireşe negre - 20 de lei/400 de grame, vişine - 18 lei, afine ecologice - 25 de lei şi deja celebrul magiun de Topoloveni, care se vinde cu 8 lei/borcan. Potrivit Dianei Stanciulov, toate produsele sunt fără adaos din zahăr, fiind îndulcite cu suc de mere. „Toate dulceţurile noastre pot fi consumate inclusiv de diabetici şi de bebeluşi de peste şase luni, în condiţiile în care acestea sunt 100% naturale”, a spus Stanciulov. În plus, ea a adăugat că firma pe care o reprezintă le mai oferă constănţenilor şi zacuscă, la preţul de 8 lei/borcan, făcută în mod tradiţional. Stanciulov a mai spus că magiunul natural de prune Topoloveni este singurul produs românesc care a obţinut protecţie europeană a denumirii şi care a fost înscris în baza de date a Comisiei Europene pentru obţinerea indicaţiei de origine protejată.

VINURI DE COLECŢIE O altă prezenţă inedită la “Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului Dobrogean” este o firmă din Republica Moldova, care comercializează o gamă largă de vinuri de diferite categorii, cunoscute sub marca „Garling Collection”, vinurile fiind produse şi îmbuteliate în patru mari podgorii: „Ciumai”, „Ceba-Vin”, „Trifeşti” şi „Ungheni-Vin”. Interesant este că unele tipuri de vinuri din Republica Moldova sunt îmbuteliate în sticle având diferite forme. Spre exemplu, vinurile din colecţia „stradivari” (garling nectar, blanck rose, traiminer şi pinot franc) sunt îmbuteliate într-o sticlă având forma unei viori, preţurile variind între 21 şi 29 de lei.