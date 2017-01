Produse stricate și expirate, pregătite pentru turişti

Litoralul s-a umplut şi în acest weekend de turişti, aşa că restaurantele şi terasele au fost la mare căutare. Valul de turişti flămânzi i-a bucurat pe patroni şi comercianţi, însă a devenit motiv de îngrijorare pentru inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului (ANPC). Pentru că unii dintre proprietarii de terase, în goana pentru a strânge un ban în plus, uită că pot strica vacanţele tuturor celor care aleg să mănânce la ei în cârciumă, inspectorii fac controale din ce în ce mai dese pentru a-i determina pe cei care nu respectă normele să intre în conformitate. Cea mai recentă operaţiune de acest gen a inspectorilor Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Constanţa (CJCP), conduşi de preşedintele ANPC, Marius Dunca, s-a desfăşurat sâmbătă, în staţiunea Eforie Sud. Prima terasă controlată a fost nu doar amendată, ci şi închisă. Mizeria, produsele expirate şi puse de-a valma într-un congelator, neetichetate, fără informaţii despre provenienţă şi termene de valabilitate, alimentele cu mucegai l-au surprins chiar şi pe preşedintele ANPC. “Haideţi să vedeţi ce mâncăm! Crocodilii mai lipsesc de aici. Produse expirate din 15 iunie, peşte cu arsuri de congelare şi fără elemente de identificare”, a spus Dunca. Inspectorii au scos dintr-un congelator kilograme de alimente: ciolanele de porc stăteau la un loc cu diferite bucăţi de peşte, cu chiftele şi perişoare pentru ciorbă şi cu alte produse greu de identificat în lipsa etichetelor. “Spuneţi dumneavoastră: ce este asta? Doar Dumnezeu ştie ce e dacă nu au elementele de identificare. Unde este cineva care mă poate lămuri? Unde e administratorul?”, a întrebat preşedintele ANPC. Administratorul a întârziat să apară, însă controlul a continuat, inspectorii descoperind brânză, o găleată cu muştar şi borcane de bulion, toate acoperite de mucegai. Mirosurile emanate de produsele stricate au umplut aerul. “Este o bătaie de joc! O mizerie de nedescris. Produse care nu ştim exact ce sunt, dar le dăm consumatorului, că el înghite orice din punctul administratorului de vedere. Vindem orice, pentru că românul cumpără! Toate aceste produse pun în pericol sănătatea consumatorului!”, a afirmat, revoltat, Dunca. Decizia în cazul acestei terase a fost imediată: închiderea unităţii până la remedierea problemelor şi o amendă usturătoare - 50.000 de lei. Administratorul nu a avut curaj să dea ochii cu inspectorii OPC, iar soţia lui, aflată la terasă, aproape a leşinat când a auzit decizia organelor de control. Revoltaţi sunt şi consumatorii, turişti care nu îşi închipuiau că în bucătăriile restaurantelor şi teraselor se pot ascunde atâtea produse neconforme. “Mi se pare normal să o închidă, la ce au găsit aici. Responsabilii trebuie să plătească”, a spus un turist. Altul a fost surprins când a văzut cum arăta marfa descoperită în frigidere. “Chiar ieri voiam să mâncăm aici. Copiii noştri ar fi putut mânca din aşa ceva. De obicei, aleg terasa la care mâncăm în funcţie de câţi clienţi are, dacă e aglomerat înseamnă că mâncarea e bună”, a spus bărbatul.

CONTROALELE CONTINUĂ La terasa vecină, inspectorii au găsit câteva produse expirate, pentru care administratorul avea factură conform căreia le achiziţionase în cursul dimineţii, aşa că nu a primit nicio sancţiune. “În bucătărie este curăţenie. Am găsit nişte produse expirate, dar administratorul are documente că le-a achiziţionat de dimineaţă şi că le-a cumpărat deja expirate. Singura vină este că nu a făcut recepţia mărfii cu atenţie. Vom extinde controlul şi la centrul comercial de unde a achiziţionat produsele expirate”, a precizat Dunca. El a anunţat că acţiunile vor continua, cei 18 inspectori detaşaţi pe litoral efectuând zilnic controale în staţiuni. “Controalele nu se opresc aici. Atrag atenţia tuturor operatorilor economici că o să intru în toate bucătăriile şi în spatele tuturor teraselor, trebuie să se pună în regulă”, a spus preşedintele ANPC. El a invitat toți turiștii nemulțumiți de serviciile și produsele care li se oferă să facă sesizări la oficiile deschise în staţiuni - la hotelul Venus, în Mamaia (telefon 0241/831933), hotelul BTT (telefon 0241/734910), în Costinești, și hotelul Miorița (0241/731900), pentru oficiul din Neptun, sau pe adresa de e-mail: office@anpc.ro. Reprezentanții ANPC nu au dat publicității numele firmelor verificate sau/și sancționate, conducerea instituției subliniind că angajaților ANPC li se interzice prin lege să anunțe public astfel de informații.

Eclere expirate într-un supermarket din Constanța

Sâmbătă, un constănțean care a cumpărat pentru el și familia lui niște mini-eclere dintr-un supermarket din oraș nu s-a uitat pe termenul de valabilitate al produselor și a constatat acasă că acestea nu mai erau bune pentru consum. El s-a adresat CJPC. ”Am primit o reclamație de la un constănțean și am constatat că mini-eclerele pe care le-a cumpărat erau expirate. Am efectuat controlul și am descoperit că nici graficele de temperatură de la frigiderele supermarketului nu erau completate de trei zile”, a declarat comisarul șef din cadrul CJPC, Mihai Perifan. El a precizat că echipa de control a stat în supermarket 4 - 5 ore, timp în care a făcut mai multe verificări. Două loturi de prăjituri au fost retrase din magazin, iar supermarketul va fi sancționat. ”Administratorul nu a fost în magazin în timpul controlului, așa că nu am putut încheia procesul-verbal de amendă. Luni dimineață este așteptat la comisariat și atunci va fi sancționat. Pentru că am descoperit produse expirate, dar și alte nereguli, cel mai probabil va primi amenda maximă, de 20.000 de lei. Cuantumul amenzii este stabilit de inspectorul care conduce acțiunea de control”, a precizat Perifan. El a ținut să sublinieze că orice neregulă pe care clienții o semnalează în magazine trebuie reclamată la CJPC. Numele supermarketului nu a fost dezvăluit de inspectorii CJPC, ei motivându-și refuzul prin faptul că li se interzice prin lege să dea publicității aceste informații.