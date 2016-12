Produsele bio româneşti, promovate internaţional

România va promova şi în acest an produsele obţinute din agricultura ecologică în cadrul celui mai mare târg de profil din lume, BioFach Nürnberg 2014, unde 40 de producători vor expune, pe o suprafaţă de 400 de metri pătraţi, tot ceea ce pot oferi pieţei mondiale din domeniu. „Ministerul Agriculturii şi Asociaţia Operatorilor din Agricultura Ecologică - Bio România sunt şi în acest an, la fel ca în 2013, organizatorii acestui eveniment, unde ne dorim să aducem cât mai multe produse procesate. În acest an, producători români vor fi prezenţi la târg nu numai cu cereale sau seminţe oleaginoase, ceaiuri, plante aromatice, fructe de pădure, ciuperci şi mirodenii, ci şi cu dulceţuri, produse lactate, miere şi produse apicole, cosmetice, produse de morărit şi panificaţie şi vinuri. Sperăm să intrăm pe piaţa mondială a produselor bio procesate”, a declarat preşedintele Bio România, Marian Cioceanu. El a precizat că 2013 a fost un an agricol bun şi pentru fermierii din agricultura ecologică, cu producţii mai mari, dar care au luat calea exporturilor. Pentru 2014, asociaţia îşi propune să obţină reducerea TVA la alimentele bio, precum şi susţinerea financiară de care are nevoie agricultura ecologică, conform noilor reglementări din Politica Agricolă Comună şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Conform datelor Ministerului Agriculturii, România avea în 2010 în jur de 3.000 de operatori în agricultura ecologică, iar la finele anului 2012, numărul acestora a atins 26.000. Suprafeţele ocupate cu agricultura ecologică ajung la aproape un milion de hectare, însă potenţialul maxim nu a fost nici pe de departe atins.