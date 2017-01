Produsele expuse la Luxury Summer şi-au găsit cumpărători

Timp de trei zile, platforma Power Marine din faţa hotelului Rex a găzduit prima ediţie a expoziţiei Luxury Summer. În perioada 11-13 iulie, constănţenii şi turiştii aflaţi în concediu la mare au putut admira produse de lux dintre cele mai variate. „Vedetele” expoziţiei au fost telefoanele mobile marca Vertu. Preţurile acestora sînt pe măsura renumelui. Cel mai ieftin costă 14.438 de lei, în timp ce un telefon din aur galben, din colecţia Constellation, costă 15.000 de euro. Preţurile nu i-au speriat, însă, pe vizitatori. „Am vîndut deja două telefoane, însă nu din aur. Marca Vertu a apărut pe piaţa românească la începutul lunii aprilie şi de atunci am vîndut o sută de telefoane mobile”, a declarat brand managerul Cellini,unicul distribuitor autorizat Vertu în România, Georgiana Mureşanu. La mare căutare au fost şi jacuzzi-urile. Reprezentanţa Beta Whirlpools în România a prezentat trei modele diferite de jacuzzi - vîrf de gamă - produse în SUA. Preţurile variază între 5.000 şi 20.000 de euro. După ce au răsfoit cataloagele firmei, şi au văzut şi celelalte modele pe care le oferă, trei dintre vizitatorii cu dare de mînă au semnat şi precontracte. Nu toţi expozanţii au venit la Luxury Summer cu gîndul de a-şi vinde produsele. Pentru o parte dintre aceştia expoziţia a reprezentat o rampă de lansare şi un mod de a-şi face cunoscute produsele. Este şi cazul societăţii italiene Tempi Moderni din Verona care produce bijuterii şi ceasuri. „Nu am vîndut nici un exponat la acest tîrg. Scopul nostru a fost de a ne face cunoscuţi, aşa că nici nu ne aşteptam să avem vînzări”, a declarat reprezentantul Tempi Moderni, Cristina Macavei. Preţurile unei bijuterii este cuprins între 800 şi 90.000 de euro, în funcţie de materialele folosite şi de manoperă. În ceea ce priveşte ceasurile, acestea variază de la 9.750 de euro la 92.000 de euro. Special pentru doamnele şi domnişoarele care nu precupeţesc nici un efort atunci cînd vine vorba de felul în care arată a fost standul cu produse cosmetice. „Produsele cu care am venit aparţin unei mărci elveţiene renumite. Este vorba despre mărcile Crescina, Botoina - care aparţin prestigiosului laborator Labo Cosphar Swiss - şi T. LeClere”, a declarat brand managerul Labo Cosphar Swiss, Anca Jecan. Preţurile relativ mici - între 28 de lei şi 500 de lei - au atras şi cumpărători, zece dintre vizitatori plecînd acasă cu produse Crescina şi Botoina în valoare totală de 4.000 de lei. „Crescina este singurul produs pentru recreşterea firului de păr şi are trei brevete internaţionale. Acesta stimulează bulbul de păr, acolo unde nu este atrofiat. Botoina are ca efect atenuarea ridurilor de expresie. În ciuda denumirii sale, produsul nu conţine toxină botulinică, drept urmare nu are contraindicaţii şi efecte secundare. Serul se aplică în şanţul ridului, seara şi se lasă să acţioneze timp de 10 minute. Efectul durează între patru şi şase luni”, a afirmat Anca Jecan.

Expoziţia Luxury Summer a demonstrat că produsele de lux sînt căutate pe piaţa românească şi că numărul celor care şi le pot permite nu este atît de mic cum s-ar putea crede. Dovadă stau atît vînzările făcute de expozanţi cît şi numărul mare al vizitatorilor - 250 de bilete vîndute numai în primele două zile.