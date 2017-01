Produsele pascale, la control!

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a dispus acţiuni de control în toată ţara privind modul de comercializare a produselor specifice Sărbătorii pascale, având în vedere că perioada premergătoare sărbătorilor reprezintă un moment de vârf pentru activitatea comercială. \"În această perioadă sunt verificate produsele alimentare de post, peşte şi preparate din peşte, carne preambalată (în special de miel), cozonac, produse de patiserie, ciocolată şi produse de cacao, vopsea de ouă, vin etc\", se arată într-un comunicat emis ieri de ANPC. Preşedintele autorităţii, Constantin Cerbulescu, recomandă consumatorilor să cumpere produse numai din locuri autorizate, iar spaţiile de comercializare trebuie să fie în permanenţă curate şi bine întreţinute. \"Produsele expuse spre vânzare pe trotuare, în portbagajele autoturismelor etc., chiar dacă sunt vândute la un preţ mai mic, reprezintă un risc pentru cumpărători\", a declarat preşedintele ANPC. Autoritatea recomandă consumatorilor să cumpere carnea de miel numai din măcelarii, magazine alimentare, locuri special amenajate în pieţe. În ceea ce priveşte peştele proaspăt, acesta trebuie păstrat şi expus la comercializare în vase cu gheaţă, fiind parţial acoperit de gheaţă. \"Evitaţi cumpărarea ouălor a căror coaja este crăpata, murdară sau spartă. La spargere, ouăle nu trebuie să prezinte albuşul tulbure sau amestecat cu gălbenuşul. Verificaţi data durabilităţii minimale care este înscrisă pe ambalaj în cazul ouălor ambalate sau pe un afiş împreună cu alte informaţii precum categoria de calitate, categoria de greutate, o menţiune a metodei de creştere etc.\", se mai arată în comunicat. ANPC mai informează că elementele obligatorii de etichetare trebuie să fie redactate în limba română, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi. Informaţiile de pe etichetă vor fi înscrise lizibil, aşezate în mod vizibil şi nu vor fi acoperite sau separate prin alte indicaţii sau desene.