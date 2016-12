Prof. dr. Alexander Tejas şi prof. dr. Streinu Cercel, doctor Honoris Causa

Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa se află la ceas aniversar, unitatea de învăţământ împlinind 20 de ani de activitate. Conducerea facultăţii organizează o serie de manifestări ştiinţifice de înaltă ţinută academică. Până pe 14 mai, la universitatea constănţeană va avea loc acţiunea cu titlul „A XX-a Aniversare a Facultăţii de Medicină din Constanţa (1990 - 2010)“, în cadrul căreia prestigioşi profesori, cercetători şi medici vor participa la sesiuni de comunicări ştiinţifice, mese rotunde, simpozioane, conferinţe şi vor fi ţinute cursuri pe teme actuale ale vieţii medicale. Ieri s-a desfăşurat ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii Ovidius unor personalităţi de renume din lumea medicală internaţională şi naţională: prof. univ. dr. Octavian Alexander Tejas, şeful Clinicii de Anesteziologie al Centrului Cardiologic MediClin din Lahr, Baden, Germania, şi acad. Adrian Streinu Cercel, de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davilla”, din Bucureşti. Dr. Octavian Alexander Tejas s-a născut în România, din 1986 a plecat la Berlin ca medic anestezist, dar nu a pierdut niciodată contactul cu ţara noastră: „Mă bucur nespus că am ajuns până aici, că am putut demonstra că şcoala de medicină românească a mers şi peste hotare şi că am reuşit să afirm că maeştrii noştri nu ne-au învăţat degeaba”. Dr. Tejas a afirmat că în clinica unde profesează ajung, lunar, 10 bolnavi din România. Unul dintre constănţenii operaţi în această instituţie sanitară este mama primarului Radu Mazăre. De altfel, ieri, la ceremonia de decernare a titlurilor a luat parte şi primarul Constanţei: “Am fost bucuros când am aflat că se va face această legătură între clinica din Germania, de cel mai înalt nivel din Europa, şi Constanţa, Facultatea de Medicină de aici şi Spitalul de Urgenţă. De aceea, împreună cu Consiliul Judeţean, cu preşedintele instituţiei, Nicuşor Constantinescu, ne-am străduit să facem Clinica de Chirurgie Cardiovasculară de la Constanţa. Bine că am făcut-o atunci, căci acum nu mai puteam”, a declarat primarul Mazăre. Prof. univ. dr. Streinu Cercel a dăruit gazdelor un telefon, în ideea de a intensifica relaţiile între facultatea din Constanţa şi cea din Bucureşti. Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, dr. Dan Căpăţână, promite sprijin permanent din partea unităţii sanitare - bază de învăţământ pentru studenţi - urând facultăţii de la malul Mării Negre ca, în scurt timp, să se claseze pe primele locuri în ceea ce priveşte topul celor mai renumite facultăţi din ţară, dar şi din străinătate.