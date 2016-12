Prof. dr. Astărăstoae, condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare

Fostul președinte al Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Iaşi la un an de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, în dosarul în care era acuzat că s-a angajat pe sine însuși într-un proiect european. Iniţial, profesorul a fost condamnat, în 26 martie, de Judecătoria Iaşi la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, dar a contestat decizia instanţei. Curtea de Apel Iaşi a decis, joi, să-i admită apelul fostului președinte al CMR şi să-i reducă pedeapsa la un an de închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de trei ani. Decizia magistraţilor Curţii de Apel Iaşi este definitivă.

Reaminitim că fostul preşedinte al CMR şi fost rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa”, din Iaşi, a fost trimis în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, în aprilie 2014, pentru conflict de interese. La sfârşitul lui martie, prof. dr. Astărăstoae și-a dat demisia din funcția de preşedinte al CMR, pe care o ocupa din 2007, el motivând că a luat decizia ca urmare a sentinţei Judecătoriei Iaşi. În februarie 2015, Astărăstoae a anunţat că demisionează din funcţia de rector al Universității de Medicină și Farmacie din Iași.