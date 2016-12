Prof. dr. Sorin Rugină, oficial rector al ”Ovidius”

15:04:11 / 20 Iunie 2014

Felicitari

In sfarsit un pas spre normalitate, un Profesor, un medic si un om valoros, profesionist. Caraie numai impostorii pusi in functii de rectorul arestat si gruparea lui terorista care nu vor sa lase puterea. Ovidienii au aratat prin vot ca sunt mai multi oameni corecti decat epuristi corupti in aceasta universitatea. Domnul Profesor va readuce onoarea si atitudinea academica in aceasta universitate.