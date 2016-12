Prof. univ. dr. Ion Bordeianu - O viaţă dedicată unei specialităţi cu progrese inimaginabile

Valorile din Sănătatea românească sunt, de ceva timp, răsplătite în cadrul unor evenimente de amploare. Premiile acordate marilor profesori doctori, dar nu numai, se adună în palmaresul lor, fapt ce-i onorează, dar îi şi impulsionează în ascensiunea în carieră. Constanţa se poate mândri cu numeroşi oameni de valoare, personalităţi care fac cu adevărat cinste municipiului nostru. Gala TopMedici, organizată nu de mult, la Bucureşti, a premiat medici de top din întreaga ţară, pentru performanţele medicale, dar nu numai. Alături de mari personalităţi din lumea medicală din România s-a numărat şi un profesor doctor constănţean - Ion Bordeianu. De peste 37 de ani îmbrăţişează meseria de medic chirurg în chirurgia plastică şi reparatorie. Nu de puţine ori, munca sa a fost apreciată şi recunoscută, atât în ţară, cât şi în străinătate. Din nou, profesorul dr. Ion Bordeianu, şeful Clinicii de Chirurgie Plastică şi Reparatorie Arşi, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, totodată prorector al Universităţii „Ovidius” Constanţa, pe probleme de imagine, comunicare şi probleme sociale studenţeşti, a primit aprecieri importante în cariera sa. El a primit, alături de nume importante din medicina românească, premiul de excelenţă. „Este o onoare pentru mine să primesc un asemenea premiu, pentru faptul că m-am aflat în prezenţa unor mari personalităţi. Este onorant atât pentru Spitalul de Urgenţă Constanţa, cât şi pentru Universitatea „Ovidius”. Sunt singurul profesor care nu face parte dintr-o universitate de medicină şi care a primit un asemenea premiu”, a declarat prof. univ. dr. Bordeianu. Totodată, profesorul constănţean a primit şi un premiu de excelenţă din partea Asociaţiei Pacienţilor. Coordonatorul evenimentului Gala TopMedici, Rodica Sărmaş Furnea, aprecia că „este esenţial să înţelegem că un top al medicilor în România nu trebuie să fie un clasament festivist, expus unor show-uri uneori frivole, ci o categorie rezervată doar unor personalităţi cu performanţe excepţionale, un club exclusivist care-i reuneşte pe maeştrii profesiunii lor, a căror pregătire este însoţită de căldură umană, devotament şi deschidere către lume”.

DEDICAT UNEI SPECIALITĂŢI CU PROGRESE INIMAGINABILE Chirurgia plastică şi reparatorie a înregistrat, de la an la an, progrese inimaginabile, determinate mai ales de evoluţia tehnicii, spune prof. univ. dr. Bordeianu. „Au apărut microscoapele operatorii, au apărut noi instrumente pentru recoltat piele sau alte manevre în chirurgia plastică, s-au dezvoltat extrem de mult imagistica şi electronica. De asemenea, au fost evoluţii spectaculoase şi în tratamentul arsurilor. Este evident că am asistat la o transformare majoră a calităţii chirurgiei plastice în România”, susţine medicul şef.

CHIRURGIA PLASTICĂ DIN EUROPA, SAU CHIAR DIN OCCIDENT, NU SE DIFERENŢIAZĂ CU MULT DE CEA DIN ROMÂNIA

Profesorul spune că şi în România se practică o chirurgie plastică modernă, de ultimă oră. „Poate găsim diferenţe în spitalele de stat unde, la noi, dotarea tehnică nu este performantă, dar în clinicile private fiecare a căutat să se menţină la standardele de ultimă oră”, spune prof. univ. dr. Bordeianu. Cât priveşte Clinica de Chirurgie Plastică şi Reparatorie Arşi a SCJU, el spune că „se situează undeva în partea de sus a clasamentului”: „Nu suntem în top din punct de vedere al dotării, dar rezultatele sunt spectaculos mai bune decât cele din anii trecuţi”.

FOLOSIREA AUTOTRANSPLANTULUI DE GRĂSIME IA „AVÂNT” Dacă până în urmă cu aprox. doi-trei ani, chirurgia estetică atingea apogeul în ceea ce priveşte solicitările, în prezent, spune prof. dr. Bordeianu, se poate observa o mai mică adresabilitate. „Oamenii au constatat că unele intervenţii nu sunt indicate tot timpul, iar apelarea abuzivă la aceste proceduri poate avea repercusiuni nefaste”, a declarat medicul şef, care a adăugat că „procedurile non-invazive cu injectări de umplere, cele cu botox, care sunt mici paralizii musculare, sunt într-un mic declin”. Pe de altă parte, declară profesorul, folosirea autotransplantului de grăsime ia „avânt”. „El aduce, pe lângă celule adipoase, şi celule stem. La ora actuală, este la modă acest procedeu. Celulele stem sunt de mai multe feluri. De exemplu, cele pluripotente se transplantează odată cu grăsimea şi pot duce la o ameliorare cosmetică foarte bună, pentru că ele se transformă în celulele care sunt necesare zonei”, a declarat medicul şef al Clinicii. Metoda, însă, poate fi şi riscantă. Cum prin folosirea autotransplantului de grăsime se poate obţine, mai nou, şi reconstrucţia de sân, ceea ce presupune cel puţin şapte până la zece şedinţe de injectare, deci o cantitate mare, sunt specialişti care susţin că pot apărea probleme. „Singurul impediment, teoretic cel puţin, este cât putem să stăpânim automultiplicarea acestor celule stem pe care le transferăm odată cu grăsimea. La un moment dat, automultiplicarea poate să scape de sub control. Chiar şi boala canceroasă este tot urmarea unor automultiplicări de celule stem, şi atunci apare tumora canceroasă”, a declarat prof. univ. dr. Bordeianu. El consideră că, în acest sens, „examenul timpului” este esenţial, mai exact se impune o experienţă de cel puţin un deceniu. Până atunci, grăsimea va fi folosită în cantităţi cât mai mici.

CELE MAI GRAVE CAZURI, ARSURI PRIN ELECTROCUŢIE

Profesorul a ajuns la concluzia că cele mai grave cazuri sunt cele ale arsurilor prin electrocuţie. „Îmi amintesc de un băieţel accidentat la linia de cale ferată, la 97 mii de volţi, la care, din nefericire, s-a impus într-un final amputarea ambelor braţe. L-am revăzut după cel puţin 14 ani, cu proteze la ambele membre toracice, pe care le folosea cu multă abilitate. Făcea parte dintr-o fundaţie care se ocupa de copiii cu dizabilităţi, ceea ce m-a impresionat în mod deosebit. Era modul lui de fi recunoscător faţă de cei care l-au ajutat”, spune prof. univ. dr. Bordeianu. Băiatul a fost operat şi îngrijit, aproape două luni, la Clinica SCJU.