Prof. univ. dr. Ion Bulei, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Ovidius”

Directorul Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale din cadrul Academiei Române, prof. univ. dr. Ion Bulei, a fost distins, ieri, de Universitatea „Ovidius” Constanţa, cu titlul de Doctor Honoris Causa. Laudatio a fost rostit de decanul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, conf. univ. dr. Daniel Flaut, iar diploma i-a fost înmânată de rectorul Universităţii „Ovidius”, Victor Ciupină.

„Domnia sa se numără printre foarte puţinii istorici români - şi, oricum, singurul din generaţia sa - care, lăsând deoparte prejudecăţi, inhibiţii şi reţineri, dar conştient de misunea educativ-informaţională a istoricului, s-a încumetat şi a conceput o sinteză ‘scurtă’ a istoriei românilor (1996) - lucrare ce a cunoscut şi cunoaşte un adevărat succes de public, fiind reeditată în mai multe rânduri, inclusiv în limbile franceză, italiană, engleză, germană sau mai recent, în limba greacă, la Salonic”, a specificat în laudatio conf. univ. dr. Daniel Flaut.

Prof. univ. dr. Ion Bulei din cadrul Universităţii Bucureşti, care le împărtăşeşte şi studenţilor şi masteranzilor constănţeni din cunoaşterea sa, a specificat că provine dintr-o familie foarte simplă. „Nu am avut nimic aristocratic în mine, chiar dacă preocupările mele de istoric au pornit de la Partidul Conservator, partidul aristocraţiei române, prin care am cunoscut istoria modernă a românilor în principal” (n. r. teza sa de doctorat „Sistemul politic al României moderne. Partidul Conservator”, dezvoltată într-un volum de referinţă). De la singurul intelectual al familiei, unchiul său, învăţătorul Ion Bulei, care a murit în război, i-a rămas „Istoria românilor” a lui Constantin Giurescu, un veritabil etalon pentru formarea sa profesională ce a constituit lectura suplimentară de acasă, care nu se potrivea cu ceea ce învăţa la clasă, la orele de istorie. De atunci, profesorul a învăţat dedublarea „care îţi poate servi când eşti istoric şi este dăunătoare în viaţa de zi cu zi”. „Nu am avut modele, ceea ce poate părea straniu”, a mărturisit reputatul profesor Ion Bulei. Specialistul în istoria politică românească şi în istoria relaţiilor internaţionale, ambasador al culturii şi valorilor româneşti în străinătate, le-a vorbit celor prezenţi despre norocul de a lua contactul cu Occidentul - în perioada în care le-a predat studenţilor italieni, la Veneţia - şi despre nenorocul de a descoperi prea târziu starea de normalitate a lumii occidentale.

De-a lungul existenţei sale, profesorul s-a ghidat după două valori esenţiale: pasiunea şi prietenia. Printre prietenii săi, care „s-au bucurat de bucuria lui” şi care au contribuit la fomarea şi pregătirea sa, cercetătorul ştiinţific i-a amintit pe Horia Matei, Alin Ciupală, Rudolf Dinu, Şerban Marin şi Marian Cojoc. „Eu sunt, de fapt, rodul prietenilor mei. Fără prietenia lor, aş fi mult mai puţin”, a conchis devotatul slujitor al muzei Clio”.

„Contactul cu generaţia aceasta este pentru mine o permanentă provocare”, a specificat prof. univ. dr. Ion Bulei, subliniind că studentul român nu este cu nimic mai prejos celui străin, cu excepţia că la cel dintâi lipseşte, într-o mare măsură, disciplina efortului. Cu părere de rău, profesorul Bulei a făcut o constatare dureroasă: „Societatea actuală este atacată de un virus violent: nu cel al gripei, ci indiferenţa. Întors din Occident, constaţi cât de puternică şi de periculoasă este indiferenţa la români!”.