Profesoară acuzată de furt

Deşi seamănă cu un scenariu de telenovelă, păţania unei constănţence care a crezut în prietenie este o poveste tristă, dar adevărată. Constănţeanca Paraschiva Ţarălungă, de 58 de ani, spune că anul trecut, la sfârşitul lunii septembrie, a plecat în Spania, împreună cu fiul său, pentru a căuta un loc de muncă. Femeia şi-a asigurat apartamentul de hoţi, având gratii la toate geamurile şi montând un sistem de alarmă pe bază de senzori. Pentru orice eventualitate, Paraschiva Ţarălungă i-a lăsat un rând de chei şi unei vecine, cu care era prietenă de mai bine de şapte ani. Paraschiva Ţarălungă spune că intenţiona să stea un an peste hotare, însă pentru că nu a găsit un loc de muncă, la începutul acestui an s-a întors acasă. Totul a decurs normal până în luna februarie, când femeia a observat lipsa unor bunuri. “Când m-am întors din Spania, am sunat-o pe vecina mea şi i-am spus să-mi aducă cheile. I-am adus câteva cadouri pe care le-a luat dar, a doua zi, a venit şi mi le-a înapoiat spunându-mi că nu are nevoie de ele pentru că nu a făcut altceva decât să vină să ude florile din când în când. Nu m-am gândit să fac un inventar să văd dacă lipseşte ceva din casă. În februarie, mi-a murit cumnatul şi aveam nevoie de nişte haine negre. Le-am căutat toată casa, dar nu le-am găsit. Când am văzut că nu le găsesc, am sunat-o, că poate le-a pus ea pe undeva. Şi i-am spus să vină până la mine să stăm de vorbă. Atunci mi-a vorbit foarte urât, m-a înjurat, mi-a închis telefonul şi nu mi-a mai răspuns. Apoi am observat lipsa unui geamantan cu haine de nou-născut care fuseseră ale fiului meu, dar şi a unor obiecte de îmbrăcăminte, prosoape şi lenjerie de pat. Într-o zi, am trimis-o pe femeia care face curat în bloc să îi ceară geamantanul, pentru că mie nu îmi răspundea la uşă. I-a zis că nu are niciun geamantan. După-amiază eram cu electricianul şi ea bătea la uşă. Nu am vrut să deschid ca să nu ne certăm. Când a plecat electricianul, am găsit valiza la uşă, însă era goală. Cred că i-a fost frică să nu vină poliţia şi să găsească geamantanul acasă la ea”, a declarat Paraschiva Ţarălungă. La sfârşitul lunii februarie, femeia a depus o plângere la Secţia 2 Poliţie Constanţa, în care o acuza pe vecinăde furt. Oamenii legii confirmă existenţa reclamaţiei şi spun că ancheta este aproape de final.

“A FURAT PENTRU PRIETENII EI”. Constănţeanca povesteşte că în luna august a anului trecut vecina i-a cerut nişte haine de nou-născut pentru nora unei secretare de la Liceul Traian care nu avea cu ce să-şi îmbrace bebeluşul: “I-am dat câteva hăinuţe pentru copilul acela, iar după un timp a venit să îmi ceară altele, pentru o prietenă de-a ei care a locuit aici în bloc, iar situaţia ei materială este precară. Atunci a văzut unde ţin hainele şi când am plecat din ţară a venit şi le-a luat. Am sunat la ea la serviciu şi am spus că o caut pe o femeie care a devenit bunică în urmă cu aproximativ un an. Am avut norocul să dau de ea şi am întrebat-o dacă persoana, după ce i-a adus primele hăinuţe, i-a mai adus şi altele, şi mi-a confirmat. Atunci am avut confirmarea că vecina mea este hoţul”.

”MI-AI LĂSAT CASA CU PROCES VERBAL?!” Paraschiva Ţarălungă povesteşte că a încercat în nenumărate rânduri să dea de fosta prietenă. ”De câte ori o mai întrebam de ce le-a furat şi unde sunt hainele mele, îmi zicea: “Da’ ce, dragă, mi-ai lăsat casa cu proces verbal?!” Eu i-am spus că îi las cheile să intre în cazul în care se sparge o ţeavă sau se întâmplă ceva. Luna trecută, eram pe scara blocului, şi a venit ea. A început să mă înjure şi m-a luat de păr. Am sunat la un vecin şi atunci a plecat. M-am gândit să nu mă mai duc la Poliţie să depun plângere şi să trec cu vederea. Dar s-a dus ea şi a făcut reclamaţie şi mi-au făcut dosar penal că aş fi agresat-o”, a povestit păgubita. După acest incident, Paraschiva Ţarălungă spune că atât ea cât şi fiul ei au primit telefoane de ameninţare de pe numere necunoscute.

DUBII... Femeia susţine că a cerut unei firme, cu care a încheiat contractul înainte de a pleca în străinătate, să îi dea înregistrările cu datele şi orele la care alarma a fost dezactivată, însă afirmă că nu le-a primit. „Am făcut contract pe 10 luni cu firma de pază. Când m-am întors, i-am chemat să vină să scoată alarma. Au venit, au scos senzorii de pe pereţi, însă eu cred că de la ei această alarmă era dezactivată demult. Le-am cerut lor să îmi dea datele în care alarma a fost dezactivată, însă de o lună de zile îmi spun să aştept. Eu cred că mi-au luat banii şi alarma nu a funcţionat”, spune Paraschiva Ţarălungă. Contactat telefonic, Asan Dogan, directorul firmei de pază şi protecţie Kokkai Security, a declarat: „Monitorizarea locuinţei respective a fost sistată în luna ianuarie. Codul de monitorizare pe care doamna îl avea a fost alocat unui alt client, iar desfăşurătorul pe care aceasta îl solicită a fost arhivat. Dânsa a înaintat cererea despre care vorbim în urmă cu trei săptămâni. Am dispus deja ca informaţiile respective să fie căutate în baza electronică de date pe care o avem. Eu i-am dat asigurări fostei noastre cliente că va primi datele pe care le-a cerut, dar o asemenea procedură necesită timp. Cererea este în lucru în acest moment, însă dânsa nu vrea să înţeleagă faptul că trebuie să aibă răbdare”.

Paraschiva Ţaralungă spune că a avut noroc că bijuteriile din aur, actele de la casă şi alte bunuri de valoare le-a lăsat în grija unui văr. Deşi am încercat să aflăm punctul de vedere al profesoarei acuzate, aceasta nu a putut fi contactată.