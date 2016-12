Profesoara Claudia Dobrin a pierdut lupta cu boala

09:17:05 / 04 Aprilie 2016

intristare

Nu am cunoscut-o personal pe D-na Dobrin! Doar prin perceptia copilului meu, absolvent al Colegiului Mircea. In anul I, cand a cunoscut-o, mi-a spus: e PROFESOARA!!! Asa intelegea el ca trebuie sa fie un profesor. Ieri, dupa ce i-a oferit ultima floare si dupa cei patru ani de liceu, a zis: A FOST MAI MULT DECAT PROFESOARA! Cu mare tristete, ne rugam sa aiba lumina si pace!Transmitem condoleante familiei si putere sa depaseasca aceste momente! Dumnezeu s-o ierte!