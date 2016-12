Profesoară implicată într-o reţea de proxeneţi

07:38:05 / 28 Ianuarie 2014

intrebare

oameni buni in ce tara traim oare ? in invatamant se practica prostitutie ,proxenetism ,curvasareala ,droguri ....carte ...mai usor cu asta ca au prea putin timp . in politie ,ministerul de interne ...la fel ,jandarmeria ,,,la fel ....pai sincer ma intreb ce cauta acesti oameni in aceste institutii ,ma intreb ce educatie au primit elevii profesoarei ,ce plingeri ai rezolvat politistul si jandarmul ?oameni buni chiar suntem prostiti la infinit ?cum sa mergi sa depui o plingere la politie in cazul in care ai o fata si se intampla ceva cu ea ? cum rezolva politia acest caz ?sa nu imi spuneti mie ca superiorii tuturor celor implicati nu stiau absolut nimic pentru ca nu-i cred .cu buna stiinta se acopera totul ,se musamalizeaza ,se sustin unii pe altii . eu as propune ceva ,ca aceste persoane care erau platite sa ne educe ,sa ne apere ,sa fie judecate in public ,sa fie sedinta publica asa cum se intampla pe vremea raposatului si sa fie condamnati la munca silnica . nu uitati ca sunt platiti din banii contribuabililor politistii . si inca ceva sa dea toti banii inapoi ptr ca ei nu au rezolvat cazuri .ci din contra le-au dat de lucru colegilor care isi mai fac meseria cinstit . e ingrozitor ce se petrece in tara asta si mergem tot spre rau .