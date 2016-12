Profesor de la Universitatea „Ovidius“, trimis în judecată de procurori!

16:22:28 / 24 Noiembrie 2016

Sa se ia masuri pt binele studentilor

Inculpata Lilios Gabriela se lauda peste tot ca poate aranja examene de admitere si licenta....santajeaza si acum studentii implicati in procesul lui Taralunga....se bazeaza pe prietenia cu Denisa Dumitrescu, un zero barat, ajunsa prodecan prin intrigi si masinarii , si cu actuala decana, unealta lui Taralunga in toate reclamatiile facute......Conducerea universitatii cunoaste situatia si totusi nu ia nici o masura.....probabil sa nu-l supere pe inculpatul Taralunga, care sigur ii are la mana....... Nimeni nu este interesat de soarta studentilor.....HALAL UNIVERSITATE