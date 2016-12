Profesor universitar arestat pentru luare de mită

11:25:38 / 30 Iunie 2015

Ori, ori...

Mai fetita scumpa, pe tine nu te-a invatat nimeni ca, atunci cand iei mita, ori iei mita, ori te joci. Pai 4000 lei e mita ?...e o joaca cand parlamentarii nostri dragi fura milioane si stau bine merci in arest la....domiciliu ! Alta data ridica pretul, altfel nu se merita ! Si valoarea mitei sa fie cuprinsa in salariu pentru ca asa e normal, educatoarele au salariile foarte mici s nu-si pot permite sa dea mita pentru gradul II didactic, asa ca, introduceti mita in salariu obligatoriu, pentru ca, toata lumea sa castige !