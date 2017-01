Profesori, atenţie la completarea fişelor de opţiuni!

După ce au scăpat de emoţiile examenului de titularizare, cadrele didactice sînt acum din nou cu nervii întinşi la maximum. Începînd cu 28 iulie, a debutat perioada de completare a fişelor de opţiuni pentru cei 629 de profesori care au obţinut peste nota 7 la examenul de titularizare. În cursul zilei de ieri, şi-au înregistrat opţiunile în baza de date a Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa aproximativ 314 cadre didactice, alţi 315 urmînd să-şi completeze fişele astăzi. „Absolvenţii concursului de titularizare a fost împărţiţi în două grupe, pentru cele două zile cît durează completarea fişelor - 28 şi 29 iulie. Ei au putut afla care catedre sînt titularizabile din afişierul de lîngă sediul ISJ”, a declarat purtătorul de cuvînt al ISJ, prof. Mariana Neacşu. Profesorii care au reuşit să ajungă pînă în acest punct al procesului de obţinere a unei catedre, trebuie să fie foarte atenţi la completarea fişelor. Fiecare post titularizabil vacant are un cod. În cazul în care greşesc acest cod, candidaţii la catedră pot avea surpriza neplăcută de a se trezi repartizaţi în altă parte sau chiar îşi pot pierde catedra. Locurile puţine scoase la concurs, 594, i-au nemulţumit însă pe mulţi dintre profesori. „Am dat examenul, am luat 7,55 şi nu am ce alege. Unde să mă duc? În Cotu Văii sau în Cochirleni? Am o colegă care a luat 9,55 şi nu are ce să aleagă. Mi se pare inacceptabil. Sîntem foarte mulţi candidaţi şi prea puţine locuri”, a declarat un cadru didactic care a dat examenul de titularizare la disciplina limba şi literatura română. După ce vor completa fişele de opţiuni, candidaţii vor afla, pe 30 iulie, dacă au reuşit sau nu să ocupe un post. Catedrele vor fi repartizate în funcţie de opţiunile profesorilor, precum şi de notele obţinute de aceştia. Cu cît nota este mai mare, cu atît şi şansele de a obţine un loc bun sînt mai mari. Examenul de titularizare a fost susţinut în data de 16 iulie şi, deşi iniţial s-au înscris 2.404 de candidaţi, doar 1.525 s-au prezentat pentru a susţine concursul. Dintre aceştia, şapte candidaţi au fost eliminaţi - doi pentru că au încercat să copieze şi cinci pentru că nu aveau asupra lor toate actele necesare. Alţi 177 de profesori au părăsit sălile de examinare înainte de încheierea concursului din motive medicale sau personale. Aşa se face că, în final, doar 1.341 de candidaţi au susţinut examenul de titularizare, dintre care doar 629 au luat note peste 7 - nota minimă pentru a putea obţine o catedră.