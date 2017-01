Profesori doctori renumiţi din întreaga lume, la Constanţa

Asociaţia Ştiinţifică Societatea Română de Biomateriale organizează, în perioada 29 august - 1 septembrie 2012, la Facultatea de Medicină a Universităţii „Ovidius” din Constanţa, conferinţa internaţională 5th International Conference on Biomaterials „Biomaterials, Tissue Engineering & Medical Devices” (a 5-a Conferinţă Internaţională „Biomateriale, Inginerie tisulară şi dispozitive medicale” BiomMedD\'2012). Deschiderea oficială va avea loc în Amfiteatrul A2 al Facultăţii de Medicină, etaj 1, astăzi, începând cu ora 19.30. A doua zi, pe 30 august 2012, de la ora 18.30, la Hotel Malibu, din Mamaia, va avea loc o conferinţă de presă susţinută de prof. Luigi Ambrosio (Institute for Composite Biomedical Materials Naples, Italy; preşedinte al Societăţii Europene de Biomateriale), dr. Iulian Antoniac (Universitatea Politehnică Bucureşti; preşedinte Societatea Română de Biomateriale; preşedintele conferinţei BiomMedD\' 2012), prof. Vlad Alexandru Ciurea (UMF Carol Davila Bucureşti; Centrul Naţional de Excelenţă în Neurochirurgie Spital Bagdasar Arseni) şi prof. Petru Bordei (preşedintele Senatului Universităţii „Ovidius” Constanţa, preşedintele Comitetului de organizare BiomMedD\'2012), la sfârşitul workshop-ului intitulat „From Interdisciplinary Research Projects to Surgical Solution for Repair and Regeneration of the Degenerated Intervertebral Disc”, desfăşurat în cadrul conferinţei BiomMedD\'2012 şi al proiectului European DISC REGENERATION - Novel Biofunctional Highly Porous Polymer Scaffolds and Techniques Controlling Angiogenesis for the Regeneration and Repair of the Degenerated Intervertebral Disc. În cadrul Conferinţei vor avea loc discuţii, mese rotunde cu privire la participarea societăţilor de specialitate la Programul Cadru 7, principalul instrument de cercetare şi dezvoltare în Europa. Conferinţa reuneşte, astfel, oameni de ştiinţă, medici şi producători interesaţi de cercetarea fundamentală şi aplicată în Biomateriale şi dispozitive medicale. Participă reprezentanţi ai medicinei şi ştiinţa materialelor, fizică, chimie, biologie şi biomecanică de la universităţi, institute de cercetare, spitale şi companiile implicate în biomateriale, inginerie tisulară şi dispozitive medicale. Aplicaţiile biomaterialelor în chirurgia clinică şi nanotehnologii vor reprezenta unul dintre subiectele principale ale BiomMedD\' 2012. Conferinţa va găzdui, de asemenea, o secţiune a tinerilor oameni de ştiinţă, precum şi Forumul şi Adunarea Generală a Societăţii Române de Biomateriale. Preşedintele de onoare al conferinţei internaţionale este ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu.

Printre invitaţi se numără şi: prof. Charles James Kirkpatrick (Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany; membru în conducerea Societăţii Europene de Biomateriale şi a Societăţii Germane de Biomateriale); prof. Heimo O. Ylanen (Universitatea Tehnologică din Tampere, Finlanda; preşedinte Societatea Finlandeză de Biomateriale); prof. Kunio Ishikawa (Kyushu University, Department of Biomaterials, Japan; membru în conducerea Societăţii Japoneze de Biomateriale); prof. Jose Miguel Martin - Martinez (Universitatea din Alicante, Spain); prof. Matteo Santin (Universitatea din Brighton, U.K.); prof. Peter Dubruel (Universitatea din Ghent, Belgia); dr. Irena Gotman (Faculty of Materials Science and Engineering, Technion - Israel Institute of Technology, Haifa, Israel); dr. Alvaro Mata (The Nanotechnology Platform, Parc Cientific Barcelona, Spain); prof. Ioan Ştefan Florian (UMF Iuliu Haţieganu Cluj Napoca; preşedinte Societatea Română de Neurochirurgie); prof. Teodor Trăistaru (UMF Carol Davila Bucureşti; preşedinte Societatea Română de Protetică Maxilo - Facială); prof. Norina Forna (UMF Gr.T.Popa Iaşi; decan Facultatea de Medicină Dentară; preşedinte Societatea Română de Reabilitare Orală); prof. Cătălin Cîrstoiu (UMF Carol Davila Bucureşti; membru în conducerea Societăţii Române de Ortopedie şi Traumatologie); prof. Anton Hadar (Universitatea Politehnică Bucureşti (UPB); vicepreşedintele Senatului UPB).