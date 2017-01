Profesorii constănţeni, instruiţi de inspectorii MEN

Începând de ieri şi până pe 4 septembrie, Constanţa găzduieşte „Consfătuirea naţională a inspectorilor de limba şi literatura română”, la care participă 49 de inspectori de specialitate din ţară, precum şi inspectori generali din Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN). De asemenea, în perioada 4-6 septembrie, tot la malul mării are loc „Consfătuirea naţională a directorilor liceelor cu profil pedagogic”, la care sunt aşteptaţi atât inspectori din MEN, precum şi 40 de directori de licee pedagogice. În plus, săptămâna viitoare, între 9 şi 11 septembrie, şi inspectorii şcolari de socio-umane se strâng tot la Constanţa. Evenimentele găzduite de Constanţa nu se termină aici. Între 4 şi 6 octombrie are loc şi „Consfătuirea naţională a inspectorilor pentru management educaţional”, care are ca teme de discuţie: diagnoza procesului educaţional la limba şi literatura română şi priorităţi ale educaţiei pentru anul şcolar 2013-2014.