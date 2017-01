Profesorii constănţeni, mulţumiţi deocamdată de creşterile salariale

Liderul Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţămîntul Preuniversitar (SLSIP) Constanţa, Ioana Purcărea a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că mărirea de salariu a cadrelor didactice a fost obţinută în urma discuţiilor şi nu a unor acţiuni în forţă ale profesorilor. În urma discuţiilor liderilor sindicali cu responsabilii Ministerului Educaţiei şi Cercetării, profesorii vor primi o mărire de salariu de 5% de la 1 ianuarie, 2% din aprilie şi 15% din octombrie. Liderul SLSIP Constanţa a mai spus că personalul nedidactic, care a fost nedreptăţit în ultima vreme, va primi, de asemenea, bani mai mulţi, respectiv 5% din ianuarie, 2% din aprilie şi 11% din toamnă. „Sindicatul din Constanţa a trimis recent şi o adresă la ministerul de resort, la Ministerul Muncii şi la Guvern prin care solicităm ca în noua lege a învăţămîntului, aflată în fază de proiect, să se acorde un spor de complexitate de 5 pînă la 10% pentru muncitori şi îngrijitori şi un spor de stabilitate de 7% pentru întreg personalul nedidactic”, a mai spus Purcărea.

Ea a afirmat că în urma discuţiilor cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEdC) s-a reluat dialogul social şi sindicatele sînt de acord cu participarea la comisiile paritare pentru discutarea strategiilor legate de descentralizarea învăţămîntului preuniversitar, precum şi a altor propuneri legislative. „De asemenea, am reuşit ca toţi colegii noştri, cadre didactice calificate să beneficieze de acordarea celor o sută de euro pentru procurarea materialelor didactice, deşi iniţial banii fuseseră repartizaţi de MedC pe număr de posturi şi nu pe număr de cadre didactice calificate. În plus, am obţinut şi avizul ca materialele să nu fie neapărat pe suport electronic”, a mai spus preşedintele SLSIP. În prezent, un cadru didactic debutant, cu studii superioare, are un salariu brut de 740 de lei din care se deduc toate contribuţiile către stat care reprezintă o treime din această sumă. Suma cu care acesta rămîne efectiv este aprox. 500 lei. De la 1 octombrie va intra în vigoare această prevedere astfel că salariul brut al unui profesor debutant va fi 890 lei, ceea ce înseamnă că cei în cauză vor primi, cu majorarea de 22% din acest an, cu 100 de lei mai mult. România este singura ţară care se raportează la două niveluri ale salariului minim: unul stabilit de Guvern la nivelul bugetarilor, de 390 lei, şi celălalt la nivel de ramură, stabilit între sindicate şi patronate care este de 440 lei. “Nu putem spune sărut-mîna domnule Guvern, este un lucru care ni se cuvenea în baza acordului încheiat cu Guvernul după greva din toamna lui 2005. Este însă o realizare, mai ales că am obţinut aceste creşteri salariale pe calea tratativelor. Asta înseamnă că este un început bun în relaţiile noastre viitoare atît cu conducerea MedC, cît şi cu reprezentanţii Guvernului”, a mai spus Ioana Purcărea. Ea a mai spus că, în plus, profesorii constănţeni au renunţat la strîngerea de semnături pentru boicotarea examenelor din acest an şi pentru a căror centralizare aveau termen pînă la 1 martie.