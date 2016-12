Profesorii debutanți ar trebui să primească 150% din salariul minim

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) cere ca în viitoarea lege a salarizării, care va fi elaborată de Ministerul Muncii până pe 10 februarie, salariul de bază al profesorului debutant să fie de 150% față de cel minim, iar al învățătorului cu studii medii, 80% din cel al profesorului. FSLI, care reprezintă drepturile și interesele a peste 178.000 de salariați din învățământul preuniversitar, consideră că noua lege de salarizare unitară trebuie să elimine actualele inechităţi şi dezechilibre în ceea ce priveşte salarizarea personalului din sectorul public. ”Este o realitate faptul că învăţământul este un domeniu strategic de care depinde viitorul unei ţări. Din păcate, în România, acest sector de activitate a fost neglijat în ultimii 26 de ani, fiind constant subfinanţat şi consecinţele se văd”, arată un comunicat al FSLI. Potrivit organizaţiei sindicale, în momentul de faţă, după majorarea salarială de aproximativ 25% din anul 2015, venitul unui profesor debutant este de aproximativ 1.100 de lei, iar al unui profesor la final de carieră este de aproximativ 2.400 de lei, situație jenantă, în viziunea sindicatului. FSLI arată că, în acest moment, PIB-ul per capita în România este de aproximativ 35.000 lei. Raportat la acest indicator, salariile profesorilor debutanţi din România - 18.900 lei/an - reprezintă 53%, iar salariul maxim - 41.800 lei/an - înseamnă 118%. În alte ţări europene, nivelul salariilor minime ale profesorilor raportat la PIB-ul per capita este: 179% în Muntenegru, 152% în Germania, 139% în Spania, 126% în Grecia etc.

CE MODIFICĂRI PROPUNE FSLI FSLI spune că, plecând de la PIB-ul per capita, principiile de bază care ar trebui să stea la baza construcţiei noii grile de salarizare din învăţământ sunt următoarele: salariul de bază al profesorului debutant să reprezinte 150% faţă de salariul minim pe economie, după 15 ani de activitate didactică să se poată ajunge la un salariu care să reprezinte o creştere de 75% faţă de salariul debutantului, iar salariul de bază maxim al unui profesor să reprezinte 150% faţă de salariul profesorului debutant şi să poată fi atins după 25 de ani de activitate didactică. Aceasta presupune existenţa următoarelor trepte de salarizare, având în vedere și faptul că definitivarea în învățământ se poate obține după un an de predare efectivă la catedră: până la 1 an, 1 - 5 ani, 5 - 10 ani, 10 - 15 ani, 15 - 20 de ani, 20 - 25 de ani, peste 25 de ani. Totodată, federația cere ca salariul de bază al învăţătorului/educatorului cu studii medii să reprezinte 80% din salariul profesorului. ”Numai dacă vor fi luate în calcul aceste principii la stabilirea noii grile de salarizare pentru învăţământ, putem spera că învăţământul va deveni un domeniu atractiv pentru tinerii performanţi şi cu vocaţie pentru meseria de dascăl”, mai spune FSLI.