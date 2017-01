Profesorii, la limita subzistenţei

După ce şi-au petrecut ani întregi în spatele catedrei, profesorii români au ajuns bătaia de joc a guvernanţilor, fiind transformaţi în paria societăţii. Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, citate de reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), salariaţii din Învăţământ au devenit cei mai săraci angajaţi din România, după ce salariile din domeniu au scăzut cu 28,49% în luna martie 2011, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. „Prin urmare, un profesor debutant are un salariu net de 660 de lei, un profesor cu grad didactic II şi o vechime de 10 ani are un salariu de 805 lei, iar un profesor cu grad didactic I şi 25 de ani vechime are un salariu de 1.100 de lei. Aplicarea Legii de salarizare în 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar loveşte până şi în mamele din învăţământ”, a declarat preşedintele FSLI, Simion Hăncescu. Sindicaliştii din Educaţie au precizat că unui cadru didactic cu o vechime de nouă ani care intră în concediu pentru creşterea copilului nu i se mai consideră vechime efectivă în învăţământ, aşa cum prevedea vechea legislaţie, perioada din timpul concediului de maternitate şi nu mai poate beneficia de sporul de stabilitate, de 10%, pe care ar fi trebuit să îl primească la o vechime efectivă de 10 ani. Cu alte cuvinte, prin măsurile aplicate în ultimii ani, Guvernul României a reuşit să transforme angajaţii din Învăţământ în cerşetori. „Este inadmisibil ca un cadru didactic să fie cel mai prost plătit angajat din ţară în condiţiile în care responsabilităţile pe care le are sunt extrem de mari. Vă întrebăm, domnilor guvernanţi, cum poate un profesor să mai impună respect în faţa elevilor şi a societăţii dacă nu are cu ce se hrăni, nu are bani de cărţi sau de haine şi nu îşi poate achita cheltuielile lunare de întreţinere? Nivelul salariilor arată, încă o dată, dispreţul guvernanţilor faţă de salariaţii din sistemul de învăţământ”, a afirmat preşedintele FSLI.