Profesorii nu sunt neguţători, să vândă cărţi în şcoli

10:04:20 / 11 Ianuarie 2014

amin!

In sfarsit....! si ce era mai grav e ca multi dintre ei mai erau coautori la vreun manual care costa ceva banuti si ti-l bagau pe gat. Am trei copii apropiati ca varsta si desi au frecventat aceiasi scoala culegerile si manualele alternative au fost altele de la un an la altul. Fireste banii din comisioane intrau in buzunarul invatatorului,profesorilor sau al directorului care impunea cate o editura. si asta in fiecare an ca sa nu mai spun de manualele de limbi straine care costau aproape 70 -80 de RON iar ei nu apucau sa-l lucreze niciodata. Am refuzat sa achit fondul scolii si am fost sunata acasa de director ca sa fiu intrebata de ce nu sunt de acord iar la scoala copilului i se reprosa frecvent de catre diriginta! chiar inainte de Craciun m-am dus sa invoiesc copilul o ora si erau mamici cu sacosele de cadouri iar asta pe langa cel oferit din partea clasei!Si parintii sunt pupincuristi tocmai asta ma intreb cum vor da sentinta acei judecatori cand toti la randul lor au dat cadouri si atentii. Avea dreptate invatatoarea spagara...un sistem balcanic care cred eu ca trebuie smuls din radacini....altfel Dumnezeu cu mila!