Profesorii, primele victime ale noului regim dictatorial

Guvernul Boc ţine cu tot dinadinsul să contrazică pe oricine mai are naivitatea să afirme că România este un stat democratic. După ce au anulat rolul Parlamentului în adoptarea legilor, instaurând asumarea ca modalitatea firească de adoptare a actelor normative, acum guvernanţii vor să anuleze şi deciziile definitive şi irevocabile ale instanţelor, încălcând, astfel, principiul separaţiei puterii în stat. Guvernul va îngheţa până la sfârşitul acestui an salariile profesorilor care au câştigat în instanţă majorări salariale, la un nivel plafonat la remuneraţia din luna ianuarie, şi va interzice acordarea de noi drepturi salariale prin contracte colective sau individuale de muncă, sub sancţiuni penale. Documentul pregătit de Guvern sub forma unui proiect de lege privind salarizarea în acest an a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ conţine anexe detaliate privind salariile brute de încadrare pentru toate cadrele didactice şi întregul personal auxiliar din învăţământul universitar şi cel preuniversitar şi prevede în mod distinct că acestea vor fi menţinute până pe 31 decembrie 2011. Documentul stabileşte totodată că personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ nu va primi sumele corespunzătoare premiului anual pentru anul 2010 şi nici prime de vacanţă, tichete de masă, tichete-cadou şi indemnizaţii la ieşirea la pensie, precum şi că munca suplimentară va fi compensată numai cu timp liber.

PLÂNGERE LA FORURILE INTERNAŢIONALE. Surse oficiale au declarat că Executivul ia în calcul angajarea răspunderii pentru proiectul de lege privind uniformizarea salarizării în învăţământ, pe considerentul că asupra acestor drepturi salariale nu se poate interveni prin ordonanţă de urgenţă, după ce Curtea Constituţională a declarat neconstituţional un act similar al Guvernului Tăriceanu. La sfârşitul anului 2008, Guvernul Tăriceanu a emis o ordonanţă de urgenţă care amâna termenul de intrare în vigoare a Legii de majorare a salariilor în învăţământ cu 50% şi stabilea un nivel de majorare de 17%. Actul normativ a fost însă declarat neconstituţional la Curtea Constituţională, cu argumentul că amânarea creşterii salariilor profesorilor afectează drepturi fundamentale, respectiv dreptul la muncă, la protecţia socială a muncii şi la un nivel de trai decent. Liderii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) au declarat că se vor adresa forurilor internaţionale şi vor cere demisia premierului Emil Boc şi a ministrului Educaţiei, Daniel Funeriu, „pentru iresponsabilitatea de care dau dovadă”. „Nu am fi destabilizat economia dacă se respecta legea şi se dădea cadrelor didactice majorarea de 33,4%. Un profesor debutant câştiga la începutul acestui an 660 de lei net, iar dacă i se dădea 33,4% în plus ar fi ajuns la 765 de lei, iar un profesor gradul II cu zece ani vechime ar fi ajuns de la 805 lei la 934 de lei, deci nu am fi destabilizat economia”, a declarat preşedintele FSLI, Simion Hăncescu. El a adăugat că, prin această decizie, Guvernul demonstrează încă o dată că România nu este un stat de drept, nerespectarea justiţiei anulând rolul acesteia.

NOI PROTESTE? Sindicaliştii avertizeazăcă nemulţumirea angajaţilor din Educaţie ar putea duce la proteste independent de consultarea lor cu privire la „declanşarea organizată” a grevei. „Nu excludem ca acţiuni de protest spontane, cum au fost cele din judeţele Suceava şi Botoşani, să apară peste tot unde profesorilor li se pregăteşte tăierea drepturilor salariale câştigate în instanţă”, au declarat reprezentanţii FSLI. Liderii sindicali au adăugat că s-a început de mai multă vreme consultarea membrilor din teritoriu cu privire la declanşarea grevei generale în învăţământul preuniversitar. La fel au procedat şi reprezentanţii Federaţiei Educaţiei Naţionale (FEN), al cărei preşedinte, Gheorghe Isvoranu, a declarat că „un astfel de protest trebuie pregătit din timp, pentru a nu păţi ce a fost anul trecut, la sfârşitul lunii mai, când nu a avut amploarea şi efectele dorite”.

STOPAREA PLÂNGERILOR. Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a declarat vineri, că intenţia Guvernului privind salariile cadrelor didactice este gândită pentru a „pune punct acestei sarabande de acţiuni în instanţă şi tratarea inadecvată”. „Un cadru didactic, pentru aceeaşi muncă, să primească acelaşi salariu”, a mai spus demnitarul. Cu alte cuvinte, ceea ce doresc guvernanţii, pe lângă stoparea plăţilor către cadrele didactice care au câştigat deja procesele cu Ministerul Educaţiei, este descurajarea profesorilor ale căror dosare sunt încă pe rol, sau care intenţionau să dea în judecată instituţia pentru recuperarea drepturilor salariale oferite prin lege şi neacordate de Guvern.