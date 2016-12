Profesorii şi părinţii care permit strângerea de bani încurajează corupţia!

10:23:01 / 01 Ianuarie 2014

...naravuri vechi!

....acestea sunt naravuri vechi. Nu vor fi starpite asa usor. Isi au radacinile in starea jalnica a poporului nostru din ultima jumatate a secolului trecut. Intr-o clasa din ciclul primar, pe vremea lui Ceausescu, mai mult de jumatate erau premianti! Cum? Foarte simplu! Intrai in gratiile Doamnei sau Domnului cu mici atentii. De Cracium, de Pasti, de i1 Martie, 8 MArtie, de ziua lor.....se gaseau diferite pretexte pentru a ,,cotiza,, cu ceva. La toate astea se adaugau ,,fondurile claselor,, care erau aproape legale. Din banii acestia se cumpara creta, burete pentru tabla, o perdea la geamuri, fata de catedra, fete de banci....Banii erau administrati chiar de parinti. Autoritatile inchideau ochii pentru ca astfel se degreva bugetul scolii de cheltuielile respective. La examene se umbla cu ,,fondul de protocol,, si toata lumea era de acord cu asta. Ba se mai strangeau bani in punga de plastic pentru supravaghetori....cei mai multi abia asteptau sa-si primeasca ,,dreptul,,...Asa ca ce se intampla cum in scoala noastra nu este o noutate. Vine de demult...Ma mir de ce se face atat de mult caz pentru asta!....nu le iau apararea profesorilor si invatatorilor. Este adevarat, unii sunt ticalosi, nu au ce cauta in scoala. Trateaza invatamantul ca pe buticul lor! Dar asta este alta problema! In definitiv, Revolutia ne-a dat posibilitatea, si statul nu a intervenit, sa castigam bani cu nemiluita prin diferite mijloace. La Primarie, ca sa scoti un act, trebuie sa dai ceva bani; la medic nici nu se mai pune problema; Biserica a inventat tot felul de ceremonii ca sa castige bani de pe seama noastra; cei care fac afaceri mai adauga un banut in plus, in fiecare zi, ca sa le iasa mai mult; examenele pe la facultati si chiar doctoratele se obtin pe bani; in politica romaneasca locul principiilor si al ideologiior a fost luat de ban. Ce sa mai vorbim? Banul trebuie scos si din piatra seaca! Bunavointa trebuie castigata prin orice mijloace. Un cadou de Craciun, unul de Pasti iti poate asigura locul de munca! Peste tot, in toata lumea banul ne-a pervertit. Suntem caraghiosi daca in situatia de fata invocam nu stiu ce articol din Constitutie! Si octorirea sanatatii si asistenta sociala sunt sarcini ale statului si trebuie sa le asigure gratuit cetatenilor ei....si nu se fac! Toate au devenit o povara pentru toti. Tara asta a devenit un fel de corabie care se scufunda si de pe care fiecare trebuie sa se descurce cum poate! Asta vedem in fiecare zi, la Tv. de la cei din fruntea Tarii, pana la nefericita de invatatoare care a cerut bani de Craciun...Sigur, acum toata lumea se intrece in declaratii. Nu pentru ca sunt impotriva practicilor acestea pe care chiar unii din ei le promoveaza. Pentru motivul serios ca asa ...da bine la toata lumea. Mai urca o treapta in sondaje, isi mai adauga o iesire publica in CV....ca vin alegerile: unul mai vrea ministru, altul inspector general, altul director de scoala....altminteri, toti sunt la fel de ticalosi! ...si ei...,, au pus botul,, si au luat pana nu au mai putut. Intra in functii saraci, se trezesc bogati! Intra slabi, ies grasi! ...ca doar nu cinstea le aduce bunastarea materiala si trupeasca! Sa fim seriosi! Ceea ce nu facem noi, este ca nu discutam de asanarea morala a intregii societati! Gasin cate un caz, o gainarie ca aceasta, si dam bice pana nu mai putem! Nu asa ne indreptam. Asa ne afundam si mai mult in mocirla firii umane...Si ca sa parafrazez titlul acestui articol, mai bine ar suna asa: parintii si profesorii care permit strangerea de bani, ca si medicii, preotii, politicienii, politistii, judecatorii...(mai avem ceva?) ...incurajeaza coruptia. Si daca vrem sa vedem fenomenul in toata lumina lui, asezam aceste categorii la locul pe care il ocupa in societate, ca nu profesorii si nici parintii nu sunt cei mai importanti, si pe urma mai vorbim....Pana atunti, sa aveti un an mai bun, cu spagi din ce in ce mai mici.....