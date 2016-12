Profesorii, transformaţi în paria societăţii

Cadrele didactice au fost considerate, dintotdeauna, unul dintre stâlpii societăţii, fiind un factor important în formarea tinerelor generaţii. Din păcate, în România ultimilor ani, profesorii au devenit, dintr-o categorie profesională respectată, paria societăţii, fiind supuşi unui lung şir de umilinţe. Printre ultimele măsuri luate de actualii guvernanţi împotriva oamenilor din spatele catedrei s-a numărat şi reducerea drastică a salariilor, care au scăzut sub pragul de supravieţuire. „Deşi nu credeam vreodată că va trebui să recurgem la astfel de măsuri, am instituit, la nivelul sindicatului, ajutoare sociale”, a declarat preşedintele Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar (SLSIP) Constanţa, prof. Ioana Purcărea. Prin urmare, din fondul special constituit de sindicalişti, sunt acordate ajutoare sociale, ajutor de maternitate, ajutor de deces, ajutor în caz de calamitate, precum şi ajutor în caz de boală. Potrivit consilierului juridic din cadrul SLSIP, Emilian Avrămescu, ajutorul social se acordă cadrelor didactice unic întreţinător de familie, o singură dată pe an. „În cazul ajutorului în caz de boală, dacă este vorba de cancer, acesta se acordă trimestrial. Sumele nu sunt foarte mari, comparativ cu nevoile colegilor noştri, însă sunt binevenite în aceste timpuri”, spune liderul sindical. Ajutoarele se acordă tuturor membrilor de sindicat care au nevoie de acestea. Numai în decembrie, au fost acordate 30.000 de lei salariaţilor din unităţile de învăţământ constănţene.

PACHETE PENTRU PROFESORI. De asemenea, pentru a veni în sprijinul angajaţilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă, reprezentanţii SLSIP au luat legătura cu mai mulţi agenţi economici din judeţ şi au reuşit să oferite, cu ajutorul sponsorizărilor, pachete membrilor de sindicat care au solicitat acest lucru. „Sincer vă spun că nu mă aşteptam să văd cadre didactice venind să ne spună că au nevoie de acest pachet, care nu conţinea cine ştie ce: un kilogram de zahăr, un litru de ulei, un cozonac şi alte câteva produse. Cu toate acestea, au fost profesori care ne-au mulţumit pentru cozonacul ăla pe care l-au pus pe masă. Situaţia aceasta este dureroasă şi nu este normal să se întâmple aşa ceva. Este umilitor ca un profesor să fie pus în această postură”, a spus, jumătate revoltată, jumătate îndurerată, prof. Ioana Purcărea. Din păcate, măsurile cuprinse în noua Lege a Educaţiei nu fac decât să prejudicieze şi mai mult cadrele didactice. Din acest motiv, sindicaliştii din Învăţământ au decis demararea acţiunilor de protest. Printre acestea se numără şi iniţiativa legislativă pentru modificarea a şase articole din actul normativ cu pricina. Mai exact, sindicaliştii solicită ca structura ciclurilor de învăţământ să nu fie modificată (clasa a IX-a să nu fie inclusă în ciclul gimnazial), din cauza lipsei spaţiului şi a unei calificări profesionale la 16 ani pentru elevi.

TITULARIZAREA ÎN SISTEM. Printre modificări se mai numără şi păstrarea titularizării în sistem pentru toate cadrele didactice. Potrivit sindicaliştilor, titularizarea la locul de muncă, aşa cum este prevăzut în noua Lege a Educaţiei, împiedică acoperierea tuturor disciplinelor cu personal calificat şi nu asigură continuitatea în actul de predare la nivelul clasei. De asemenea, se doreşte menţinerea reducerii normei de predare pentru profesorii de grad I, cu 25 de ani vechime, ţinându-se cont, în acest fel, atât de uzura psihică a cadrelor didactice cât şi de practica europeană în acest domeniu. Al patrulea articol pe care sindicaliştii doresc să-l modifice face referire la decontarea navetei pentru personalul din învăţământ, care nu mai este prevăzută în noua Lege. Totodată, se mai cere reducerea cu trei ani a vârstei de pensionare, faţă de 65 de ani cât este prevăzut în Legea unitară a pensiilor şi modificarea componenţei consiliilor de administraţie (CA) din şcoli, astfel încât cadrele didactice să fie majoritare.

TINERII ALEG STRĂINĂTATEA. „Respectăm părinţii, respectăm elevii şi îi respectăm şi pe reprezentanţii autrorităţilor locale, însă nu înţelegem de ce cadrele didactice sunt minoritare în raport cu totalul celorlalţi reprezentanţi ai CA”, a precizat liderul SLSIP. Până pe 1 martie, membrii sindicali din judeţ vor fi consultaţi cu privire la declanşarea grevei generale. De asemenea, vor fi pichetate sediile Guvernului şi Ministerului Educaţiei. „La nivel naţional, reprezentanţii sindicali au votat declanşarea grevei generale în unanimitate. Din păcate, la nivel teritorial, este o apatie generală, o sărăcie totală, o stare de spirit latentă şi un vulcan care vrea să explodeze. La nivelul judeţului, vom merge să stăm de vorbă cu oamenii, să-i întrebăm ce doresc să facem în continuare. Dacă, însă, vor rămâne în apatie, ne merităm soarta”, a spus prof. Ioana Purcărea. Sindicaliştii atrag atenţia asupra faptului că cei mai afectaţi de deciziile Guvernului sunt elevii. În marile licee din judeţ şi nu numai, elevii olimpici au renunţat să se mai pregătească pentru competiţiile naţionale şi internaţionale şi se axează pe materiile care îi vor ajuta să obţină o slujbă bănoasă sau să plece din ţară. În aceste condiţii, cu profesori plătiţi mizerabil şi tineri pentru care România nu mai reprezintă o soluţie de viitor, viitorul învăţământului şi, implicit al ţării, este sumbru.